La Aemet activa avisos en todas las islas: hasta dónde llegarán las temperaturas en cada una

Canarias mantiene este viernes, 25 de septiembre, el episodio de altas temperaturas, con avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología en todas las islas y valores que podrán alcanzar localmente los 37 grados.
La jornada estará marcada también por la calima, la nubosidad alta y la posibilidad de tormentas aisladas acompañadas de fuertes rachas de viento.
La Aemet mantiene activos avisos amarillos por altas temperaturas en zonas de las siete islas. Los umbrales previstos se sitúan entre los 34 y 35 ºC, aunque el calor podrá ser todavía más intenso de manera puntual.
El principal foco estará en Gran Canaria. En el este, sur y oeste de la Isla, donde el aviso establece un umbral de 35 ºC, podrán alcanzarse localmente los 37 ºC. Además, en las zonas de mayor afectación las temperaturas mínimas pueden permanecer por encima de los 26 ºC.
También se ha establecido un umbral de 35 ºC para el este, sur y oeste de Tenerife. Los avisos contemplan además temperaturas de 34 ºC en el área metropolitana tinerfeña, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y varias zonas de La Palma y Gran Canaria.
Calima y tormentas
El calor no será el único fenómeno que marcará este viernes. La previsión apunta a abundante nubosidad alta, especialmente en las islas orientales, junto a intervalos de nubes medias y bajas.
La calima continuará presente en Canarias, en general de carácter ligero, aunque será más significativa en zonas de interior de las islas occidentales.
La situación atmosférica dejará además la posibilidad de tormentas aisladas y ocasionales, con poca precipitación. Estas serán más probables en las islas occidentales y podrán estar acompañadas de rachas de viento localmente muy fuertes, especialmente en zonas de interior.
En Tenerife, se esperan 30 ºC en amplias zonas y será probable alcanzar los 34 ºC en el sur y en Acentejo. En las áreas bajas más afectadas del sur, las mínimas podrían mantenerse entre 24 y 26 ºC. Santa Cruz de Tenerife tendrá una previsión de 25 ºC de mínima y 34 ºC de máxima.
Gran Canaria puede alcanzar los 37 grados
En Gran Canaria, la Agencia prevé abundante nubosidad alta, intervalos de nubes medias y calima ligera. No se descartan tormentas aisladas, con escasa precipitación, que podrían generar rachas localmente muy fuertes.
Aunque las temperaturas máximas tenderán a descender, se esperan valores elevados en buena parte de la Isla. Se alcanzarán los 34 ºC en el sureste y será probable llegar a esa cifra en el valle de Agaete. También podrían registrarse valores similares en la cuenca de Tejeda.
El aviso amarillo de la Aemet para el este, sur y oeste de Gran Canaria eleva, no obstante, el escenario máximo: se podrán alcanzar puntualmente los 37 ºC, con mínimas superiores a 26 ºC en los puntos más afectados.
En Lanzarote y Fuerteventura, los termómetros podrán alcanzar los 34 ºC, mientras continúa la presencia de calima ligera. Arrecife tendrá valores previstos de entre 24 y 33 ºC y Puerto del Rosario, de entre 23 y 31 ºC.
34 grados en las islas occidentales
En La Palma, serán probables los 34 ºC en el noroeste, el valle de Aridane, El Paso y zonas bajas del norte y sur. La calima será más significativa en el interior y se esperan tormentas aisladas y ocasionales, con posibilidad de rachas muy fuertes.
La Gomera y El Hierro también podrán alcanzar los 34 ºC en determinadas vertientes. En ambas Islas, las mínimas podrían no bajar de los 24-26 ºC en las zonas más afectadas.
El viento soplará en general moderado del nordeste en cotas bajas, con intervalos de fuerte en sectores expuestos de las Islas montañosas. En medianías predominará la componente este.