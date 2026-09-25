Canarias supera los 38 grados mientras las tormentas descargan con fuerza en Tenerife

Continuará el episodio de altas temperaturas muy por encima de las habituales para la época hasta la jornada del domingo en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde no nos abandonará una ligera calima y se volverán a producir hasta el sábado precipitaciones esporádicas, pero localmente fuertes. En la provincia oriental si se espera un ligero descenso de las temperaturas a partir de hoy.
El Archipiélago registró ayer otra jornada de fuertes contrastes meteorológicos, con calor, polvo en suspensión sahariano y precipitaciones tormentosas al mismo. Mientras las islas continúan inmersas en un episodio de altas temperaturas, con registros que han superado los 38ºC en Gran Canaria, los 37ºC en Lanzarote, y 36ºC en zonas de Tenerife y Fuerteventura, la calima más significativa se ha registrado en medianías y cumbres orientadas al sur.
Tormentas
Por otro lado, un núcleo subtropical muy activo al sur del Archipiélago ha vuelto a generar nubosidad que en avance hacia las Islas ha formando algunas tormentas aisladas y ocasionales en algunas zonas la provincia occidental, dejando precipitaciones intensas incluso con granizo en Tenerife, en las zonas más altas de los municipios de San Juan de la Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos, El Tanque o Santiago del Teide.
El contraste resulta especialmente llamativo porque se producen en pleno episodio de altas temperaturas.
Esas tormentas ocasionales terminaron desarrollándose a primera hora de la tarde y han dejado precipitaciones de intensidad considerable en algunos puntos como La Guancha, donde se registraron 62 litros por metro cuadrado, mientras que en el núcleo de San José, en San Juan de la Rambla, se acumularon 48 l/m². Se observó correr el agua por los barrancos o desbordar alcantarillas.
Todo ello mientras las temperaturas siendo bastante altas. Se han superado los 33ºC en amplias zonas de interior y medianías del Archipiélago. Nuevamente el núcleo de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), registró la temperatura máxima en el Archipiélago, superando el mercurio los 38,1 grados centígrados. También en Gran Canaria, Agüimes llegó a 37,7ºC, y en varios puntos del municipio de San Bartolome de Tirajana se registraron más de 36ºC.
En Lanzarote, en el municipio de Tías se alcanzaron 37,2ºC y se superaron los 36 grados en el Aeropuerto César Manrique, en Tinajo y en la capital Arrecife. Mientras que en Fuerteventura, las temperaturas más elevadas se registraron en zonas del interior, como Antigua 35,3ºC o Pájara 35,1ºC. Por su parte, en La Graciosa se rozó los 31ºC.
En la provincia occidental, fue en Tenerife donde se registraron las temperaturas más elevadas. Así el Aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur notificó 36,7ºC, y en Arico se alcanzaron los 35,8ºC. Mientras en algunos puntos de Anaga se rozaron los 36ºC, en Santa Cruz de Tenerife, el Aeropuerto Tenerife Norte y Tacoronte se superaron los 33ºC.
La Gomera también registró una jornada calurosa, destacando los más de 35 grados notificados en La Dama (Vallehermoso) o Agulo. Mientras que en La Palma, el termómetro en El Paso y Las Manchas rondaron los 33ºC. En El Hierro también se superaron los 33 grados en la capital Valverde, mientras que en La Dehesa se registró 31,2ºC.
Incendios
Dos incendios forestales en Gran Canaria reocuparon a las autoridades y la población insular: uno afectaba a una zona de palmeral de El Ingenio, en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana, y otro se había iniciado en El Saucillo, en Gáldar. El Cabildo insular los ha dado por controlados durante la tarde. Ha resultado fundamental la rápida intervención coordinada de medios aéreos y terrestres, junto a la ausencia de viento.
Cinco helicópteros participaron en los trabajos de extinción del incendio de El Ingenio, que quemó unas dos hectáreas de terreno y obligó a desalojar seis viviendas por precaución. Calcinó algunas chozas y chamizos en la zona, los cuales alimentó a las llamas al contener materiales inflamables.
El objetivo principal fue evitar que el fuego se adentrara en los barrancos además de actuar en la cabecera para tratar de reducir focos secundarios.