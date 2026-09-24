Canarias vive este jueves otra jornada de fuertes contrastes meteorológicos. Mientras el Archipiélago continúa inmerso en un episodio de calor y calima, con temperaturas que han rozado los 38ºC, las tormentas ocasionales previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han dejado durante la tarde lluvias intensas en puntos del norte de Tenerife, tal y como se aprecia en las imágenes de diversos usuarios en las redes sociales.
La situación vuelve a producirse después de las precipitaciones registradas este miércoles en distintos puntos de la Isla. Este jueves, las lluvias han vuelto a aparecer en municipios del norte coincidiendo con una jornada en la que las altas temperaturas siguen siendo protagonistas en Canarias.
Lo cierto es que la Aemet ya contemplaba intervalos de nubosidad media y alta en las Islas de mayor relieve y advertía de la posibilidad de “tormentas aisladas y ocasionales”, acompañadas incluso de rachas muy fuertes de viento, especialmente en zonas de interior.
Todo ello mientras las temperaturas siendo bastante altas. Se han alcanzado los 34ºC en amplias zonas de interior y medianías del Archipiélago. A ello se suma la presencia de calima ligera, que una jornada más ha sido más significativa en zonas de interior y medianías occidentales.
Lluvias intensas y numerosos truenos en el norte de Tenerife
En Tenerife, esas tormentas ocasionales previstas han terminado desarrollándose durante la tarde y han dejado precipitaciones de intensidad considerable en algunos puntos del norte.
Meteo Tenerife, perfil especializado en información meteorológica, ha descrito la presencia de un “núcleo muy activo”, con intensa actividad tormentosa y numerosos truenos, que llegaron a ser continuos en determinados momentos.
La misma cuenta apunta en la red social X que se han producido chubascos en zonas como La Guancha y San Juan de la Rambla.
También el editor de informativos Víctor Hugo Pérez ha compartido un vídeo en su perfil de la lluvia en el norte de la Isla. En su publicación señala que las precipitaciones han caído también Icod de los Vinos.
Calor, calima y tormentas al mismo tiempo en Canarias
El contraste resulta especialmente llamativo porque las precipitaciones se producen en pleno episodio de altas temperaturas que afecta a Canarias esta semana.
La propia predicción de la Aemet reunía ambos fenómenos: por un lado, temperaturas elevadas y calima; por otro, la posibilidad de tormentas aisladas en las Islas de mayor relieve.