Sexto cayuco en 24 horas en Canarias: rescatan a más de 100 personas cerca de El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 41 kilómetros al suroeste de la isla de El Hierro a los más de 100 personas de un cayuco a las que traslada al puerto de La Restinga.
Fueron los propios ocupantes de la embarcación precaria las que avisaron al 112 de su ubicación, han informado a EFE fuentes de este organismo estatal, que envío hasta la zona al helicóptero Helimer 204, que los localizó, y a la Salvamar Navia.
Esta embarcación de rescate ya los ha trasbordado y se dirige hacia el puerto de La Restinga, donde les espera un dispositivo sanitario de emergencia.
Se trata de la sexta embarcación que llega a Canarias en las últimas 24 horas y en las cinco anteriores llegaron un total de 429 personas entre Lanzarote y El Hierro.
En concreto a la isla de El Hierro llegó una embarcación con 167 ocupantes.