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Sexto cayuco en 24 horas en Canarias: rescatan a más de 100 personas cerca de El Hierro

En las cinco embarcaciones precarias anteriores llegaron un total de 429 personas entre Lanzarote y El Hierro
Equipos sanitarios atienen a personas migrantes llegadas en cayuco en el puerto de la Restinga, en El Hierro, en una imagen de archivo
Equipos sanitarios atienen a personas migrantes llegadas en cayuco en el puerto de la Restinga, en El Hierro, en una imagen de archivo.
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Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 41 kilómetros al suroeste de la isla de El Hierro a los más de 100 personas de un cayuco a las que traslada al puerto de La Restinga.

Fueron los propios ocupantes de la embarcación precaria las que avisaron al 112 de su ubicación, han informado a EFE fuentes de este organismo estatal, que envío hasta la zona al helicóptero Helimer 204, que los localizó, y a la Salvamar Navia.

Esta embarcación de rescate ya los ha trasbordado y se dirige hacia el puerto de La Restinga, donde les espera un dispositivo sanitario de emergencia.

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Se trata de la sexta embarcación que llega a Canarias en las últimas 24 horas y en las cinco anteriores llegaron un total de 429 personas entre Lanzarote y El Hierro.

En concreto a la isla de El Hierro llegó una embarcación con 167 ocupantes.

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