“Maricarmen somos todas”: Tenerife alza la voz contra los desahucios

Decenas de personas se han concentrado durante la tarde de este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para protestar contra los desahucios tras el lanzamiento de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles tuvo que abandonar en camilla la vivienda de Madrid en la que había residido durante 71 años.
La movilización, convocada para las 18.00 horas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Inma Évora y Acción Social Canarias, ha trasladado hasta Tenerife las protestas surgidas tras el lanzamiento.
“Maricarmen somos todas”, “la vivienda se defiende” o “basta ya, ni un desahucio más” han sido algunos de los cánticos coreados por los asistentes durante la concentración celebrada en la capital tinerfeña.
La convocatoria reclama el derecho a la vivienda, que ningún desahucio se produzca sin una alternativa habitacional y un aumento de la vivienda pública y de los alquileres asequibles. Los convocantes también cuestionan la actuación policial registrada durante el desalojo en Madrid.
El desahucio de Maricarmen en Madrid
La protesta de Santa Cruz de Tenerife llega un día después de que una comisión judicial ejecutara el desahucio de Maricarmen Abascal en el distrito madrileño de Retiro.
La mujer, de 87 años, llevaba 71 años residiendo en el inmueble, situado en la calle Alcalde Sainz de Baranda. El lanzamiento se produjo en el cuarto intento y después de que cientos de personas se congregaran para tratar de impedirlo.
Antes de ejecutar el lanzamiento, agentes de la Policía Nacional desalojaron a los activistas que permanecían tanto en el exterior como en el interior del edificio. Finalmente, Maricarmen abandonó el inmueble en una camilla y fue trasladada en una ambulancia del Samur al Hospital Gregorio Marañón.
El conflicto se remonta a la situación del contrato de renta antigua de la vivienda. El Tribunal Supremo dio la razón en marzo a la propiedad respecto a la finalización de la subrogación del contrato. Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50%.
Tras el desahucio, está previsto que permanezca temporalmente con familiares. El Ayuntamiento de Madrid había ofrecido una plaza de emergencia en una residencia, alternativa que la mujer rechazó.
Este jueves, la respuesta al caso también ha llegado a Canarias, con la concentración celebrada ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
Otro desahucio previsto en Tenerife, paralizado
La concentración de este jueves coincide además con otro caso relacionado con el acceso a la vivienda en Tenerife. El desahucio de una mujer de 54 años con cáncer terminal, previsto para este viernes en Granadilla de Abona, ha sido paralizado por orden judicial.
El lanzamiento estaba fijado inicialmente para las 10.00 horas en una vivienda de la calle José Ventura y se trataba del tercer intento de desahucio, según la información publicada por DIARIO DE AVISOS.
La mujer depende de ayudas públicas, tiene reconocida una dependencia de grado 2 y, según explicó el Sindicato de Inquilinas en Tenerife, las condiciones que le exigen para acceder a un alquiler también están dificultando que encuentre otra vivienda.
Ante la situación, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias se coordinó con el Ayuntamiento de Granadilla y solicitó por escrito la paralización del lanzamiento para poder estudiar medidas ante el caso. Finalmente, el juzgado correspondiente acordó suspenderlo.
La directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, señaló este jueves que, conseguida la suspensión judicial, el organismo continuará trabajando con la unidad familiar para encontrar una solución habitacional “lo antes posible”.
El Gobierno de Canarias cuenta además con el programa Canarias Pro-Hogar, dirigido a personas y unidades familiares que se encuentran o están próximas a encontrarse ante un desahucio o lanzamiento.