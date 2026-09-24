Canarias Pro-Hogar: el programa que debes conocer si afrontas un desahucio

Canarias Pro-Hogar es un programa del Gobierno de Canarias destinado a atender a personas y unidades familiares que se encuentran o están próximas a encontrarse ante un desahucio o lanzamiento de su vivienda.
El programa, articulado a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), busca intervenir ante estas situaciones para intentar evitar la pérdida de la vivienda y, cuando esto no sea posible, facilitar la búsqueda de una alternativa habitacional.
Canarias Pro-Hogar fue incluido en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que contemplaba entre sus actuaciones servicios de asesoramiento e intervención ante lanzamientos o desahucios derivados tanto del impago del alquiler como de cuotas hipotecarias.
Qué ofrece Canarias Pro-Hogar
El programa ofrece información, asesoramiento e intermediación a personas y familias en riesgo de perder su vivienda.
Entre sus objetivos se encuentra tratar de evitar que se produzca esa pérdida y, cuando no sea posible, trabajar en la búsqueda de soluciones habitacionales alternativas.
La actuación ante estos casos contempla además la coordinación entre diferentes administraciones. El Gobierno de Canarias mantiene un protocolo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para facilitar la detección de situaciones de vulnerabilidad durante procedimientos judiciales y permitir la intervención de los servicios públicos competentes.
Ayudas para encontrar una solución habitacional
El catálogo de procedimientos del ICAVI incluye además subvenciones directas destinadas a facilitar una solución habitacional inmediata a determinados colectivos especialmente vulnerables.
Entre las personas que pueden acogerse a esta actuación se encuentran quienes sean objeto de desahucio de su vivienda habitual y estén inscritas en Canarias Pro-Hogar, siempre que cumplan las condiciones establecidas para estas ayudas.
Entre las actuaciones previstas se encuentra la posibilidad de facilitar ayudas para pagar el alquiler y evitar el lanzamiento, derivar a las personas afectadas a recursos municipales disponibles, como una vivienda provisional, o negociar con entidades propietarias del inmueble.
De esta forma, Canarias Pro-Hogar engloba diferentes actuaciones frente al riesgo de pérdida de la vivienda y no constituye una única ayuda económica.
Dónde informarse sobre Canarias Pro-Hogar
Las personas interesadas pueden dirigirse al Instituto Canario de la Vivienda para obtener información sobre el programa y los recursos disponibles.
El Gobierno de Canarias publica como teléfono de información del ICAVI el 922 922 060. También puede obtenerse información a través del servicio de Atención Ciudadana 012, así como en los teléfonos 922 470 012 y 928 301 012.
Los servicios sociales municipales también participan en la detección y atención de situaciones de vulnerabilidad, dentro de los mecanismos de coordinación establecidos entre las administraciones.