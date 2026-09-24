La tinerfeña Tania Déniz, de ‘La isla de las tentaciones’, denuncia lo ocurrido con su perro antes de un vuelo: “Es imperdonable”

La influencer tinerfeña Tania Déniz, que alcanzó la fama tras su participación en la quinta edición de La isla de las tentaciones, denunció el martes públicamente, en un vídeo de TikTok, la situación que asegura haber vivido cuando trataba de viajar a Croacia acompañada de sus dos perros. Según relata en un vídeo publicado en sus redes sociales, uno de los animales terminó fuera del avión dentro de su transportín después de que previamente la compañía hubiera autorizado su traslado.
“Lo que han hecho hoy conmigo y con mi perro es imperdonable y no lo vamos a dejar así”, afirma Déniz, quien anuncia que estudia emprender acciones legales.
La joven se encuentra preparando su traslado a Croacia, donde juega actualmente su pareja, el futbolista Carlos Martín. Para el viaje debía desplazarse con sus dos perros: Mía, que podía viajar con ella en cabina, y Nicky, un dóberman de más de 40 kilos que debía hacerlo en la bodega.
Según el relato, antes del viaje habría enviado a Croatia Airlines fotografías del transportín e incluso imágenes con un metro para acreditar sus dimensiones.
La influencer sostiene que posteriormente recibió la confirmación de que tanto el perro como el transportín podían viajar. También asegura que recibió un enlace para efectuar un pago adicional de 200 euros por el traslado del animal.
“Vi que mi perro estaba fuera del avión”
Déniz asegura que acudió al aeropuerto con ambos animales y que el personal comprobó tanto al perro como su transportín antes de que ella completara los controles y embarcara con Mía.
El problema, según su versión, surgió cuando ya se encontraba dentro del avión y estaban próximos a despegar.
“Veo que mi perro lo han dejado fuera, solo en la jaula”, relata. Según Déniz, una tripulante le comunicó entonces que Nicky no podía viajar porque el transportín no cabía en el avión.
La tinerfeña cuestiona que esa circunstancia no hubiese sido detectada previamente después de haber facilitado las medidas y de que, según sostiene, la compañía hubiese confirmado la aceptación.
“¿Por qué me aceptan el transportín?”, se pregunta en el vídeo.
Tania Déniz asegura que el animal permaneció solo
Una de las principales quejas de la influencer se refiere al tiempo durante el que, según afirma, su perro permaneció dentro del transportín junto al avión.
Déniz sostiene que estuvo aproximadamente una hora sin ninguna persona junto a él y asegura disponer de grabaciones del momento.
“Es un perro muy inquieto, muy nervioso […] es la primera vez que viaja en su vida”, explica.
Ante la imposibilidad de que Nicky volara, Déniz decidió abandonar el avión para hacerse cargo del animal mientras una persona de su confianza se desplazaba hasta el aeropuerto.
Su intención, explica, era regresar posteriormente al avión y continuar el viaje con Mía para llevarla hasta Croacia. Sin embargo, asegura que, una vez fuera de la aeronave, le comunicaron que ya no podía volver a embarcar.
“¿Quién se hace responsable?”
El episodio, según continúa relatando, tampoco terminó ahí. Déniz afirma que posteriormente le entregaron al perro en la zona de recogida de equipajes y que tuvo dificultades para trasladar simultáneamente al animal, su otra mascota y las maletas.
Asegura que terminó solicitando ayuda para que su cuidador y su suegro pudieran acceder y asistirla con Nicky.
“Me has hecho perder un día entero y, sobre todo, me has hecho sufrir a mi animal”, lamenta.
La influencer sostiene que conserva vídeos y comunicaciones relacionadas con lo ocurrido y anuncia que pretende llevar el caso por la vía legal.
“¿Quién se hace responsable?”, plantea antes de concluir: “Espero que se haga justicia con esto”.