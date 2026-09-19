Así se ve el repique de las campanas de la Catedral de La Laguna desde dentro

El sonido de las campanas de la Catedral de La Laguna forma parte desde hace siglos de algunas de las principales celebraciones de la ciudad. Ahora, un vídeo publicado por el fotógrafo Pedro Arvelo Martín permite observar desde dentro cómo se realiza uno de esos repiques, con una perspectiva poco habitual desde la propia torre.
En las imágenes, difundidas recientemente en su perfil de Instagram, se ven los brazos de mientras acciona las campanas mediante movimientos fuertes y continuos. “Si hay procesión y no estoy sacando fotos, al igual estoy aquí”, asegura.
El fotógrafo explica además la relación que mantiene con esta costumbre desde su infancia: “Desde pequeño contribuyo a que esta tradición no se pierda en La Laguna”.
La publicación muestra así una cara menos conocida de unas campanas estrechamente vinculadas al calendario religioso y festivo de San Cristóbal de La Laguna, especialmente durante celebraciones como las Fiestas del Santísimo Cristo.
Entre los comentarios, varios usuarios destacan el valor de la tradición y el trabajo de Arvelo. “Me encanta oír las campanas de la Catedral. Todo un arte”, señala uno de ellos. Otros mensajes apuntan: “Eres un crack”, “Felicidades por estar ahí” o “Viva el Cristo”.
Ocho campanas y casi cuatro toneladas de bronce
La Catedral de Nuestra Señora de los Remedios conserva actualmente ocho campanas. Sus fechas de fundición abarcan desde 1649 hasta 1914 y sus pesos aproximados suman cerca de 3.700 kilos.
Entre todas destaca la denominada Campana de clase, fundida en 1649 por los hermanos François y Pieter Hémony. Tiene 112 centímetros de diámetro y un peso estimado de 813 kilos. La documentación especializada la identifica como la campana utilizada en los “días grandes” y señala que sus autores estuvieron entre los fundidores de campanas de carillón más destacados de Europa.
La de mayor tamaño y peso es La del Relox, fundida por Louis Hardouin en La Laguna en 1777. Mide 115 centímetros de diámetro y pesa aproximadamente 881 kilos. Su inscripción recoge que fue costeada por el Cabildo de la Isla para el reloj y la documentación indica que siguió desempeñando esa función hasta tiempos recientes.
También forman parte del conjunto Nuestra Señora de los Remedios y San Fernando, de 1777 y unos 792 kilos; San Cristóbal, de 1893 y 545 kilos; Santísimo Sacramento y Santa Bárbara, de 1776 y 496 kilos; San Sebastián, de 1893 y 125 kilos, además de dos campanas menores.
Una tradición ligada a las Fiestas del Cristo
Los repiques siguen teniendo presencia en las grandes celebraciones laguneras. Este mismo 14 de septiembre de 2026, día principal de las Fiestas del Cristo, la programación oficial comenzó a las 07:00 horas con los tradicionales repiques a gloria en los campanarios de todos los templos de la ciudad.
La relación entre las campanas de la Catedral y los grandes acontecimientos de La Laguna está ampliamente documentada. En septiembre de 2013, por ejemplo, el Obispado de Tenerife recuperó un repique realizado un siglo antes para conmemorar el primer centenario del templo catedralicio. El entonces deán, Julián de Armas, hizo sonar las campanas desde el campanario acompañado por vecinos de la ciudad.
El propio templo tiene sus orígenes en la antigua iglesia de Los Remedios, levantada a partir del siglo XVI. Se convirtió en sede catedralicia en 1819, mientras que la fachada actual data de 1820. El edificio fue reconstruido prácticamente por completo a comienzos del siglo XX.
El vídeo de Pedro Arvelo acerca precisamente al público una tradición que normalmente se escucha desde calles y plazas, pero pocas veces se contempla desde el lugar donde comienza: la sala de campanas de la Catedral.