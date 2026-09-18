Noches del Patrimonio en La Laguna: abren dos joyas históricas, 16 rutas gratuitas y visitas nocturnas

La Laguna permite este viernes y sábado acceder de forma excepcional a algunos de sus espacios patrimoniales menos accesibles, entre ellos el Palacio de Nava y la puerta y vestíbulo de la Casa del Corregidor. La apertura forma parte de Las Noches del Patrimonio 2026, con 16 rutas guiadas y una programación gratuita que continuará hasta la noche del sábado 19 de septiembre.
La novena edición de esta cita del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) reúne visitas a edificios históricos, recorridos por torres y coros, danza y otras propuestas culturales.
La Laguna es la única ciudad de Canarias reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO y este año celebra el evento una semana después que las otras 14 ciudades del grupo por su coincidencia con las Fiestas del Cristo.
El Palacio de Nava abre de forma excepcional
Uno de los grandes atractivos es el Palacio de Nava, en la plaza del Adelantado, que permanece cerrado al público mientras continúan las actuaciones de restauración y conservación.
Las visitas permiten entrar por el zaguán y llegar hasta su escalera monumental, uno de los elementos más característicos del inmueble. Desde la rejería interior también puede contemplarse la galería baja y parte del patio, aunque estas últimas zonas no forman parte del recorrido.
El edificio presenta una fachada fruto de diferentes etapas constructivas, con elementos manieristas, barrocos y neoclásicos. Su apertura se realiza únicamente dentro de las rutas organizadas, con aforo limitado para proteger el inmueble.
A este acceso se suma el de la puerta y el vestíbulo de la Casa del Corregidor, otro de los espacios incluidos en el programa. Su histórica portada de piedra volcánica ha sido objeto recientemente de trabajos de restauración.
16 rutas gratuitas: horarios y cómo reservar
Durante el viernes 18 y el sábado 19 están programadas 16 rutas guiadas, ocho cada jornada. Hay salidas a las 10.00, 12.00, 17.00 y 19.00 horas, con dos grupos en cada horario y un máximo de 30 participantes por ruta.
Las visitas parten de la plaza del Adelantado y requieren reserva previa. Turismo de La Laguna advierte de que las plazas son limitadas.
Además del Palacio de Nava y la Casa del Corregidor, los recorridos incorporan espacios como Casa Lercaro, Casa Salazar, Casa Anchieta, Casa de los Capitanes, la Catedral, la iglesia de La Concepción, Santo Domingo, el antiguo convento de Santo Domingo y el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Subir a torres, camarines y coros por la noche
Quienes no consigan plaza en esas rutas tienen otra posibilidad para conocer lugares que normalmente permanecen fuera del alcance del público.
La propuesta ‘La Laguna: un patrimonio de altura’ abre espacios elevados del convento de Santa Clara de Asís, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el Instituto de Canarias-Cabrera Pinto.
Los recorridos permiten descubrir torres, camarines, coros altos y otras estancias de acceso restringido. Hay tres pases cada noche, a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas, de unos 45 minutos de duración y con un máximo de 20 participantes.
En este caso no es necesaria una reserva previa: el acceso es gratuito por orden de llegada hasta completar el aforo. Debido a las características arquitectónicas de las zonas visitadas, la actividad no está adaptada para personas con movilidad reducida.
Las mujeres guanches toman La Concepción
La programación continuará el sábado con ‘Monumenta Performance’, una creación de la artista lagunera Yapci Ramos que dará vida mediante nueve bailarinas a las figuras femeninas guanches representadas en la instalación escultórica Monumenta.
La actuación tendrá lugar en la plaza de La Concepción, con dos pases gratuitos a las 18.00 y 20.00 horas, hasta completar aforo. Estos son también los horarios recogidos en el programa oficial de Las Noches del Patrimonio.
La agenda del sábado incluye además, a las 11.30 horas, la presentación en la Sala de Cámara del Teatro Leal del catálogo de Lagunear. Memoria y Transformación, exposición celebrada con motivo del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial. El acceso también es libre hasta completar aforo.
La programación completa de Las Noches del Patrimonio en La Laguna puede consultarse en la web oficial del evento.