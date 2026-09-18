Cambios en el tráfico este fin de semana en La Laguna: tramos y horarios

Los conductores deberán tener en cuenta restricciones de tráfico y estacionamiento este fin de semana en La Laguna. El Ayuntamiento ha anunciado modificaciones en Camino Tornero, Avenida de San Diego y Fuente Cañizares por la celebración de Hexplo Games 2026 y la Final del Concurso de Arrastre de Ganado Isla de Tenerife.
Las primeras afecciones comenzarán a primera hora del sábado 19 de septiembre y se prolongarán, en algunos tramos, hasta la noche del domingo 20. Además de los cortes de circulación, habrá zonas donde estará prohibido estacionar y otras que funcionarán temporalmente en doble sentido.
Cierre desde el sábado hasta el domingo
Hexplo Games 2026 se celebrará el domingo 20 de septiembre, entre las 09.00 y las 15.00 horas, en un terreno situado frente al Centro Ciudadano del Camino Tornero.
Sin embargo, las restricciones comenzarán un día antes. El Ayuntamiento establece que Camino Tornero quedará cerrado al tráfico entre las calles Amanecer y Aceviño desde las 08.00 horas del sábado 19 hasta las 23.00 horas del domingo 20 de septiembre.
Durante ese periodo también estará prohibido estacionar en Camino Tornero, en el tramo comprendido entre la calle Arzobispo Elías Yanes y la calle Arrastre.
Además, entre Arzobispo Elías Yanes y Los Gemelos, Camino Tornero funcionará en doble sentido de circulación exclusivamente para permitir el acceso de los vecinos.
Más restricciones el domingo
A estas modificaciones se sumarán el domingo las derivadas de la Final del Concurso de Arrastre de Ganado Isla de Tenerife, que comenzará a las 11.00 horas en la Casa del Ganadero, situada en Avenida de San Diego.
Las restricciones de estacionamiento comenzarán tres horas antes del inicio, es decir, a las 08.00 horas, y se mantendrán hasta que finalicen los actos.
Durante ese periodo estará prohibido aparcar en Avenida de San Diego, desde Fuente Cañizares hasta Camino la Cruz.
La misma prohibición afectará a Fuente Cañizares, desde la Urbanización Agüere hasta la entrada de la vía no pavimentada que da acceso a la Finca del Ganadero.
Doble sentido temporal
La celebración del concurso obligará también a modificar la circulación en Fuente Cañizares.
Desde las 08.00 horas y hasta la conclusión de los actos, el tramo comprendido entre Urbanización Agüere y la entrada de acceso a la Finca del Ganadero pasará a funcionar en doble sentido.
La medida tiene como objetivo permitir el acceso de los camiones que transportan el ganado hasta el recinto donde se celebrará la final.
El Ayuntamiento de La Laguna advierte de que los horarios previstos para los cierres, restricciones y reaperturas podrán modificarse si las circunstancias de los eventos, la situación del tráfico o motivos de seguridad así lo requieren.