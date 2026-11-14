Lara Álvarez lo tiene claro tras volver a Tenerife: “Siempre es un sí”

La presentadora Lara Álvarez ha vuelto a Tenerife para disfrutar de una escapada de 48 horas en la que ha recorrido Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide. La asturiana ha compartido en Instagram varias fotografías y vídeos de su estancia, acompañados de un mensaje que deja clara su predilección por la Isla.
“Tenerife siempre es un SI. 48 horas que dan vida, de la buena. Te quiero hermano @boscoalvarez”, ha escrito la comunicadora en su perfil de Instagram, donde ha mostrado algunos de los momentos de este nuevo viaje.
La publicación, compartida desde su cuenta @laruka, incluye imágenes de su paseo por Los Gigantes, uno de los enclaves más reconocibles del litoral occidental de Tenerife.
Una parada gastronómica en Los Gigantes
Durante su visita, Lara Álvarez también ha aprovechado para disfrutar de la gastronomía de la Isla. Una de sus paradas ha sido el restaurante Pejeverde, situado en el puerto deportivo de Los Gigantes, un establecimiento conocido por su propuesta de cocina marinera y el protagonismo del producto local.
El restaurante, ubicado en Santiago del Teide, está especializado en elaboraciones con pescados y productos del mar, con una propuesta gastronómica que combina sabores canarios y técnicas contemporáneas.
La presentadora ha acompañado las imágenes y vídeos de su escapada con la canción La Graciosa, del artista canario Quevedo, incorporando así un guiño musical al Archipiélago.
Una escapada de 48 horas para compartir con su hermano
Más allá de los paisajes y la gastronomía, la visita ha tenido un componente familiar. Lara Álvarez ha dedicado su publicación a su hermano Bosco Álvarez, que la acompañó durante su estancia.
La comunicadora no ha ofrecido muchos más detalles sobre los planes realizados durante estas 48 horas, aunque las imágenes compartidas muestran que aprovechó su estancia para disfrutar de la costa tinerfeña.
No es la primera vez que Lara Álvarez visita Tenerife, pero su último mensaje deja patente que la Isla continúa ocupando un lugar especial entre sus destinos preferidos.