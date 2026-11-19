El Tour de Francia tendrá una prueba oficial en Canarias a partir de 2027. Lanzarote se incorporará al circuito internacional L’Étape Series by Tour de France gracias a un acuerdo entre la organización francesa y Club La Santa. La primera edición bajo esta alianza se celebrará los días 2 y 3 de octubre de 2027 y recorrerá los siete municipios de la Isla.
El acuerdo permitirá que la actual Vuelta Ciclista a Lanzarote, que ya ha celebrado tres ediciones, pase a denominarse oficialmente L’Étape Lanzarote by Tour de France presentada por Club La Santa. Según los organizadores, será la única prueba de España integrada en este circuito cicloturista internacional.
La iniciativa supone la llegada a Canarias de una de las marcas más reconocidas del ciclismo mundial, aunque no implica que el pelotón profesional del Tour de Francia vaya a competir en Lanzarote.
Qué es L’Étape Lanzarote y cómo será la prueba
L’Étape Series es un circuito internacional impulsado por el Tour de Francia que permite a los ciclistas aficionados participar en pruebas organizadas bajo la identidad de la competición francesa.
El proyecto cuenta con eventos en distintos países de Europa, América y Asia, trasladando parte de la experiencia del Tour a recorridos abiertos a participantes no profesionales.
En el caso de Lanzarote, la incorporación se realizará sobre una prueba ya existente que atraviesa los siete municipios insulares: Arrecife, Teguise, Tías, San Bartolomé, Tinajo, Haría y Yaiza.
La Vuelta Ciclista a Lanzarote celebró su tercera edición en octubre de 2026, con un recorrido de 189 kilómetros repartidos en dos jornadas. El itinerario concreto y las condiciones de participación de la nueva edición de 2027 deberán confirmarse en su reglamento.
El acuerdo permitirá mantener la vinculación de la prueba con el paisaje volcánico de la Isla e incorporar la imagen y la proyección internacional del Tour de Francia.
Club La Santa destaca el impacto para Lanzarote
El director de Relaciones Institucionales y Eventos Deportivos de Club La Santa, Fabio Cabrera, ha destacado la importancia del acuerdo para reforzar la presencia de Lanzarote en el calendario internacional del turismo deportivo.
“Desde Club La Santa buscamos consolidar nuestra posición como referente regional y nacional en el turismo activo y la organización de eventos deportivos”, ha explicado.
Cabrera considera que esta colaboración representa, por su repercusión, “el hito deportivo más grande que la isla ha podido vivir”.
Por su parte, Théophile Rallet, representante del Tour de Francia y de L’Étape Series, ha expresado su satisfacción por incorporar Lanzarote al circuito.
Rallet ha destacado las características del destino y la experiencia organizativa de Club La Santa, dos factores que, a su juicio, pueden convertir la nueva cita en uno de los eventos destacados del calendario internacional.
La organización también ha señalado que el proyecto contará con la colaboración del Gobierno de Canarias, Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, Turismo de Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo y los siete ayuntamientos de la Isla.
Los promotores esperan que la incorporación al circuito contribuya a incrementar la visibilidad turística de Lanzarote y atraiga a participantes internacionales, aunque por ahora no se han facilitado estimaciones económicas concretas.
Cuándo y cómo inscribirse en L’Étape Lanzarote 2027
La nueva prueba vinculada al Tour de Francia se disputará durante el fin de semana del sábado 2 y domingo 3 de octubre de 2027.
Según ha informado la organización, el proceso de prerregistro ya está abierto a través de la web de Club La Santa y permitirá acceder anticipadamente a las inscripciones.
Estas son las principales fechas anunciadas:
- Hasta el 1 de diciembre de 2026: prerregistro de participantes.
- 1 de diciembre de 2026: apertura de la inscripción para quienes hayan realizado el prerregistro.
- 9 de diciembre de 2026: apertura del registro general.
- 2 y 3 de octubre de 2027: celebración de L’Étape Lanzarote by Tour de France.
Los interesados pueden consultar la información y el procedimiento de inscripción en la web anunciada por Club La Santa.
La cita de 2027 abrirá una nueva etapa para la Vuelta Ciclista a Lanzarote, que pasará a formar parte del calendario internacional de eventos cicloturistas asociados al Tour de Francia.