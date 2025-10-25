Lara Álvarez se emociona en su visita a Tenerife: “¡Qué gente!”

La presentadora de televisión Lara Álvarez ha compartido en sus redes sociales un vídeo que ha despertado la simpatía de muchos de sus seguidores. En las imágenes se la ve paseando por el casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, mientras varias personas la reconocen y la saludan con afecto.
Con su habitual cercanía, la periodista responde sonriente a todos los saludos y se detiene en más de una ocasión para agradecer las muestras de cariño. “Siempre que venimos a Tenerife es increíble el cariño que recibimos”, comenta en el vídeo, reflejando la conexión que mantiene con el público canario.
Lara Álvarez se encuentra en la Isla por motivos profesionales, ya que ha asistido a un evento organizado por Antonio Rosales. Tras su intervención, la presentadora ha aprovechado su estancia para disfrutar de algunos rincones de Tenerife, paseando por sus calles y compartiendo el ambiente relajado y acogedor que caracteriza a la ciudad lagunera.
El vídeo, compartido en sus redes sociales, ha recibido cientos de comentarios de admiración y agradecimiento de sus seguidores, que celebran su naturalidad y cercanía. La visita de Lara Álvarez vuelve a poner de relieve la magia y hospitalidad de Tenerife, un destino al que la presentadora ha regresado en varias ocasiones tanto por trabajo como por ocio.