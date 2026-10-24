La Laguna amplía los horarios de sus cementerios por Todos los Santos: días y actividades

El Ayuntamiento de La Laguna ampliará los horarios de sus cinco cementerios municipales con motivo de la festividad de Todos los Santos, el domingo 1 de noviembre, y el Día de Difuntos, el lunes 2. La programación incluye también conciertos a la luz de las velas, música en directo y actividades culturales para acompañar a las personas que visiten los camposantos.
Los cambios afectarán a los cementerios de San Juan Bautista, San Luis, Valle de Guerra, Tejina y Punta del Hidalgo, que recibirán un mayor número de visitantes durante estas fechas. El Consistorio ha anunciado, además, trabajos de adecuación y rehabilitación de los recintos para mejorar sus instalaciones.
Nuevos horarios de los cementerios de La Laguna
La ampliación de horarios comenzará el lunes 26 de octubre y se mantendrá hasta el lunes 2 de noviembre, con diferentes franjas de apertura según el día.
Los horarios establecidos por el Ayuntamiento son los siguientes:
- Del 26 al 29 de octubre: de 8:00 a 17:00 horas.
- Viernes 30 de octubre: de 8:00 a 18:00 horas.
- Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: de 7:00 a 18:00 horas.
- Lunes 2 de noviembre: de 8:00 a 17:00 horas.
La concejala responsable del área de Cementerios, Cristina Ledesma, ha explicado que la medida pretende facilitar las visitas durante una de las semanas de mayor afluencia del año.
Los recintos contarán también con actuaciones de conjuntos instrumentales pertenecientes a las bandas de música del municipio.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha recordado que “Finados es una tradición profundamente vinculada a nuestro municipio” y ha señalado que las actividades buscan acompañar a quienes acuden a recordar a sus seres queridos.
Conciertos a la luz de las velas en los cinco cementerios
Una de las principales novedades de la programación será la celebración simultánea de los recitales ‘A la luz de las velas’, previstos para el sábado 31 de octubre en los cinco cementerios municipales.
Cada recinto acogerá dos pases musicales, a las 18:30 y 19:45 horas, con una duración aproximada de 45 minutos.
Los conciertos tendrán un formato reducido, con un piano de media cola y una voz solista, y cada cementerio contará con una formación musical diferente.
La ambientación combinará música en directo e iluminación mediante velas. El primer pase coincidirá con las últimas luces de la tarde, mientras que el segundo se desarrollará de noche.
La propuesta se repetirá el domingo 1 de noviembre en el Teatro Leal, a las 20:00 horas, con entrada libre.
Según Cristina Ledesma, la iniciativa busca crear “un espacio para la memoria, la contemplación y el recuerdo” a través de la música.
Un espectáculo inspirado en la película ‘Coco’
La programación también incluirá ‘El puente de los recuerdos’, un espectáculo musical inspirado en el Día de Muertos de México y en la película Coco, de Disney.
La actividad propone un recorrido musical y visual por algunos de los momentos más conocidos de la cinta, con especial atención a la memoria familiar y las tradiciones mexicanas.
Habrá dos representaciones:
- Viernes 30 de octubre: Casa de Carta de Valle de Guerra, a las 20:00 horas.
- Sábado 31 de octubre: Teatro Leal de La Laguna, a las 20:00 horas.
La entrada será libre en ambas funciones, según ha informado el Ayuntamiento.
Horarios de las misas por Todos los Santos y Difuntos
Los cementerios municipales también acogerán celebraciones religiosas durante el 1 y el 2 de noviembre.
El domingo 1 de noviembre habrá eucaristías a las 17:00 horas en los cementerios de Valle de Guerra, Tejina y Punta del Hidalgo.
Por su parte, el lunes 2 de noviembre, Día de Difuntos, las celebraciones tendrán lugar en los siguientes horarios:
- Cementerio de San Luis: 10:00 horas.
- Cementerio de Valle de Guerra: 12:00 horas.
- Cementerio de San Juan Bautista: 16:00 horas.
La programación se completa con las rutas patrimoniales por el cementerio de San Juan Bautista, que comenzaron el pasado 17 de octubre y continuarán todos los sábados hasta finales de año.
Estos recorridos, de aproximadamente una hora y media, permiten conocer la historia y el patrimonio artístico de este cementerio lagunero, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2000.