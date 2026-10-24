La Aemet anuncia calima, lluvias y fuertes rachas de viento hoy en Canarias

La previsión del tiempo en Canarias para hoy, sábado 24 de octubre, estará marcada por la presencia de calima ligera, cielos nubosos y posibles lluvias en varias Islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también anuncia un ligero ascenso de las temperaturas y viento del nordeste que podrá dejar rachas localmente muy fuertes.
Las precipitaciones afectarán principalmente al norte de las Islas montañosas, el este de La Palma y el área metropolitana de Tenerife. En estas zonas predominará la nubosidad, aunque se abrirán claros durante las horas centrales del día.
En el resto del Archipiélago se esperan intervalos nubosos, con presencia de nubes medias y altas. La calima será ligera y afectará especialmente a las zonas elevadas y vertientes del sur de algunas Islas.
Las temperaturas máximas permanecerán estables o experimentarán ligeros ascensos, mientras que las mínimas subirán entre ligera y moderadamente.
Los termómetros alcanzarán los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, frente a los 25 previstos en Las Palmas de Gran Canaria.
La Aemet advierte de posibles rachas de viento muy fuertes
El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, aunque podrá alcanzar intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sudeste de las Islas.
La Aemet tampoco descarta rachas localmente muy fuertes en las zonas más expuestas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro. En La Palma, estas rachas se consideran probables en los extremos noroeste y sudeste.
En cuanto al estado del mar, se espera viento del nordeste de fuerza 3 a 5, aumentando a fuerza 5 o 6 durante la noche.
La situación marítima estará marcada por marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada, además de mar de fondo del noroeste de uno a dos metros.
También se prevén precipitaciones en aguas costeras de La Palma, El Hierro y Tenerife.
El tiempo en Canarias hoy, sábado 24 de octubre, por Islas
Tenerife
El norte y el área metropolitana tendrán cielos nubosos y probables lluvias débiles, con apertura de claros durante las horas centrales.
En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Se espera calima ligera en zonas elevadas, especialmente en el sur.
Las temperaturas máximas se mantendrán o subirán ligeramente, mientras que las mínimas experimentarán un ascenso.
El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en el sudeste y extremo noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.
Santa Cruz de Tenerife: mínima de 22 grados y máxima de 27.
Gran Canaria
En el norte predominarán los cielos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles en medianías y apertura de claros al mediodía.
El resto de la Isla tendrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. También se espera calima ligera en zonas elevadas, especialmente en la vertiente sur.
Las temperaturas máximas permanecerán estables, salvo en el oeste, donde subirán. El viento podrá alcanzar intensidad fuerte en las vertientes noroeste y sudeste.
Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 22 grados y máxima de 25.
La Palma
El norte y el este de la Isla registrarán cielos nubosos y probables lluvias débiles a moderadas.
En el oeste se esperan cielos poco nubosos, aunque podrían aparecer nubes de evolución durante la tarde.
Las máximas descenderán ligeramente en el este y subirán en el oeste. El viento soplará del este al nordeste, con probables rachas localmente muy fuertes en los extremos noroeste y sudeste.
Santa Cruz de La Palma: mínima de 22 grados y máxima de 25.
La Gomera
La nubosidad será más abundante en el norte, donde existe una baja probabilidad de lluvias débiles, principalmente en medianías.
En el resto de la Isla se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas y calima ligera en zonas elevadas.
Las temperaturas máximas apenas variarán, mientras que las mínimas subirán ligeramente.
El viento del nordeste podrá dejar rachas localmente muy fuertes en las vertientes noroeste y este.
San Sebastián de La Gomera: mínima de 23 grados y máxima de 26.
El Hierro
Se esperan intervalos nubosos en el norte, con baja probabilidad de precipitaciones débiles.
En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas.
Las temperaturas máximas permanecerán estables y las mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso.
El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sudeste, donde podrían registrarse rachas localmente muy fuertes.
Valverde: mínima de 17 grados y máxima de 20.
Lanzarote
La jornada estará marcada por intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas.
Las temperaturas máximas registrarán pocos cambios, mientras que las mínimas subirán ligeramente o de forma moderada.
El viento soplará del nordeste con intensidad moderada y algunos intervalos fuertes en la vertiente oeste.
Arrecife: mínima de 22 grados y máxima de 26.
Fuerteventura
Se esperan intervalos nubosos, con predominio de nubes medias y altas.
Las temperaturas máximas apenas variarán, mientras que las mínimas experimentarán un ascenso ligero o moderado.
El viento del nordeste soplará moderado, con intervalos ocasionalmente fuertes en las vertientes oeste y este.
Puerto del Rosario: mínima de 22 grados y máxima de 25.
La previsión mantiene así la posibilidad de precipitaciones en las Islas occidentales y el norte de Gran Canaria, mientras que las zonas del sur disfrutarán de más claros, en una jornada marcada también por el viento y la presencia de calima ligera.