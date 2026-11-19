La lluvia podría volver a ganar protagonismo en Canarias la próxima semana, especialmente a partir del miércoles 25 de noviembre. Las previsiones meteorológicas apuntan a un posible aumento de la probabilidad de precipitaciones en distintos puntos del Archipiélago, aunque todavía existe incertidumbre sobre su intensidad, extensión y duración.
La tendencia aparece reflejada en las predicciones municipales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según los datos publicados este jueves, 19 de noviembre. En algunas zonas, la probabilidad de lluvia podría alcanzar valores elevados, si bien esto no significa necesariamente que se esperen precipitaciones intensas.
La evolución prevista deberá confirmarse con las próximas actualizaciones meteorológicas, ya que los pronósticos a varios días pueden experimentar cambios importantes.
El miércoles 25 de noviembre, una fecha a tener en cuenta
El principal cambio se situaría a mediados de la próxima semana. Las previsiones consultadas apuntan a un incremento de la probabilidad de precipitaciones desde el martes 24 de noviembre, con el miércoles 25 como una de las jornadas que conviene seguir.
De acuerdo con la información publicada a partir de las predicciones municipales de la Aemet, algunos puntos de Canarias podrían presentar una probabilidad de lluvia de hasta el 90%.
No obstante, este porcentaje debe interpretarse correctamente. Una probabilidad del 90% indica que existen muchas posibilidades de que se produzcan precipitaciones durante el período considerado, pero no determina cuánto va a llover ni con qué intensidad.
Por ahora, tampoco se dispone de información suficientemente precisa para establecer qué Islas recibirían las precipitaciones más abundantes o si las lluvias se concentrarían en determinadas vertientes y medianías.
¿Se esperan lluvias fuertes o una nueva borrasca en Canarias?
La posibilidad de que aumenten las precipitaciones durante la próxima semana no implica necesariamente la llegada de un nuevo temporal.
Con la información disponible este jueves, no está confirmada la llegada de una borrasca de gran impacto a Canarias para el miércoles 25 de noviembre, ni existen datos suficientes para anticipar un episodio generalizado de lluvias fuertes.
Tampoco se ha confirmado, para esas fechas, un escenario de tormentas intensas, fuertes rachas de viento o fenómenos costeros adversos asociados a este posible cambio meteorológico.
Conviene distinguir entre las predicciones ordinarias y los avisos por fenómenos meteorológicos adversos. Los primeros permiten conocer la evolución más probable del tiempo, mientras que los segundos advierten de situaciones que pueden alcanzar determinados umbrales de riesgo.
Además, los avisos de la Aemet se publican con un horizonte temporal más limitado. Por ello, la ausencia de avisos específicos para mediados de la próxima semana no permite descartar completamente cambios posteriores.