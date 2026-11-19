La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 19 de noviembre, una jornada de intervalos nubosos en Canarias, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en varias Islas. Las precipitaciones serán más probables en La Palma, aunque también podrían registrarse en zonas del norte y este del Archipiélago.
La nubosidad se concentrará principalmente durante la primera mitad del día, mientras que las temperaturas experimentarán pocos cambios. El viento soplará moderado del nordeste al este, con mayor intensidad en determinadas vertientes de las Islas.
Dónde puede llover este jueves en Canarias
En Tenerife, la Aemet anuncia intervalos nubosos en el norte y este, donde existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en las medianías durante las primeras horas del día.
En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes a lo largo de la jornada.
Las temperaturas máximas se mantendrán sin grandes variaciones, salvo ligeros descensos en la vertiente oriental. Las mínimas podrían experimentar un pequeño ascenso, con valores máximos que rondarán los 25 grados.
En La Palma, la probabilidad de lluvia será mayor que en el resto del Archipiélago, según la previsión meteorológica. Las precipitaciones, de producirse, serán débiles y ocasionales, principalmente en las zonas expuestas al norte y este.
Por su parte, La Gomera y El Hierro también registrarán intervalos nubosos en sus vertientes septentrionales y orientales, con escasas posibilidades de lluvia. En El Hierro se esperan temperaturas mínimas próximas a los 16 grados.
La previsión para Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En Gran Canaria, los cielos estarán parcialmente cubiertos en el norte y este de la Isla. La Aemet contempla una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías durante la mañana.
En las restantes zonas predominarán los cielos poco nubosos, acompañados de intervalos de nubes altas.
Las temperaturas apenas variarán, aunque las máximas podrían descender ligeramente en la vertiente oriental. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores comprendidos entre los 22 grados de mínima y los 25 de máxima.
La situación será similar en Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas del jueves.
En ambas Islas existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en las zonas del norte y este. Sin embargo, la nubosidad irá disminuyendo con el paso de las horas y se abrirán amplios claros durante la tarde.
Viento moderado y temperaturas con pocos cambios
El viento será otro de los elementos destacados de la jornada, aunque la previsión general apunta a una intensidad moderada.
Según la Aemet, soplará del nordeste al este, con intervalos de mayor intensidad en las vertientes sudeste y los extremos noroeste de las Islas.
En las altas cumbres de Tenerife, el viento será moderado de componente oeste, mientras que en las costas occidentales predominarán las brisas.
Una situación similar se espera en Gran Canaria, donde el viento ganará intensidad en los extremos sudeste y noroeste, mientras que en las costas del suroeste se registrarán brisas.
En conjunto, las temperaturas en Canarias se mantendrán relativamente estables este jueves, con ligeras variaciones dependiendo de la orientación y la altitud de cada zona.