La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que un nuevo frente pueda dejar lluvias en Canarias a partir del martes 24 o el miércoles 25 de noviembre, después de un fin de semana marcado por la estabilidad atmosférica y las temperaturas suaves. Así lo ha avanzado el portavoz del organismo, Rubén del Campo, durante su análisis de la evolución meteorológica para los próximos días.
El cambio de tiempo llegaría a mediados de la próxima semana, coincidiendo con el avance de nuevos sistemas frontales por el Atlántico. No obstante, la Agencia mantiene cierta incertidumbre sobre la evolución de las precipitaciones y su distribución en el Archipiélago.
Mientras tanto, Canarias disfrutará de un fin de semana estable, con temperaturas que alcanzarán entre los 25 y 27 grados en zonas costeras, según las previsiones comunicadas por Del Campo.
Cuándo llegará el frente a Canarias
El portavoz de la Aemet ha situado el posible regreso de las precipitaciones entre el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, cuando un frente podría alcanzar las Islas y romper la estabilidad de los días anteriores.
La previsión apunta a un aumento de la probabilidad de lluvias desde el martes, aunque todavía existe incertidumbre sobre su intensidad y las zonas que podrían recibir mayores acumulados.
Por el momento, el organismo meteorológico no ha concretado en las declaraciones facilitadas qué Islas resultarían más afectadas ni ha anunciado precipitaciones de especial intensidad asociadas a este episodio.
La evolución de los próximos días permitirá determinar el alcance del frente y si las lluvias se extenderán a buena parte del Archipiélago o quedarán limitadas a determinadas zonas.
Temperaturas de hasta 27 grados durante el fin de semana
Antes de ese posible cambio, el tiempo se mantendrá estable tanto el sábado 21 como el domingo 22 de noviembre, una situación que se prolongaría durante el comienzo de la próxima semana.
En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 25 y 27 grados en las zonas costeras, mientras que las mínimas se situarán entre los 20 y 22 grados, de acuerdo con los valores anunciados por Rubén del Campo.
Estas condiciones permitirán mantener un ambiente suave durante el fin de semana, antes de la posible llegada de las precipitaciones.
Varios frentes dejarán lluvias y viento en la Península
La situación será diferente en buena parte de la Península, donde el paso de varios frentes atlánticos provocará lluvias abundantes y fuertes rachas de viento durante el fin de semana.
El sábado será especialmente lluvioso en Galicia y el noroeste de Castilla y León, aunque también se esperan precipitaciones menos intensas en otras zonas del norte, el centro peninsular y Extremadura.
Además, el viento soplará con mucha fuerza en áreas costeras y de montaña del norte y este de la Península, mientras que la nieve aparecerá por encima de los 2.000 metros.
El domingo se espera una mejoría generalizada, aunque acompañada de un descenso de las temperaturas. Las heladas volverán a determinadas zonas del norte y del interior peninsular.
De cara al martes, la Aemet considera probable la llegada de nuevos frentes al oeste de la Península, con las precipitaciones más abundantes nuevamente concentradas en Galicia.
En el caso de Canarias, el principal cambio podría producirse entre el martes y el miércoles, por lo que será necesario seguir las próximas actualizaciones de la Agencia para conocer con mayor precisión el alcance de las lluvias.