Santa Cruz de Tenerife enciende hoy, jueves 19 de noviembre, sus luces de Navidad de 2026. La capital tinerfeña dará comienzo a las celebraciones a partir de las 19.30 horas en la plaza de La Candelaria, donde se desarrollará el acto oficial, acompañado de música en directo y un espectáculo de iluminación. Este será el mejor lugar para presenciar el encendido navideño.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha preparado para esta edición un despliegue de 2,3 millones de puntos LED, repartidos por calles, plazas y barrios de los cinco distritos del municipio. La inauguración servirá para dar paso a una programación de casi cien actividades que se prolongará durante las próximas semanas.
La celebración contará con las actuaciones musicales de Nia, St. Pedro, Sergio Rivero y Anaé, según anunció este miércoles el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, durante la presentación del programa navideño.
A qué hora es el encendido de las luces de Navidad en Santa Cruz
El acto oficial comenzará hoy a las 19.30 horas, en la plaza de La Candelaria, uno de los principales espacios del centro de Santa Cruz de Tenerife.
La celebración incluirá una apertura musical, un espectáculo de luces y el encendido del alumbrado navideño, seguido de las actuaciones previstas.
El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, será el encargado de realizar el encendido simbólico que marcará el inicio de la campaña navideña.
Aunque la convocatoria está fijada para las 19.30 horas, no se ha anunciado un minuto concreto para la activación de las luces, que tendrá lugar durante el desarrollo del espectáculo.
Dónde ver mejor el encendido navideño de Santa Cruz
La plaza de La Candelaria es el lugar recomendado para disfrutar del encendido de Navidad en Santa Cruz de Tenerife, ya que acogerá el acto institucional y las actuaciones musicales.
Para quienes quieran contemplar el espectáculo completo, lo más aconsejable es acudir con antelación y buscar una ubicación dentro de la plaza con buena visibilidad hacia el espacio donde se desarrollará la celebración.
La zona suele concentrar numeroso público durante esta inauguración, por lo que llegar antes de las 19.30 horas puede facilitar encontrar un lugar desde el que seguir las actuaciones.
Otra opción es recorrer, una vez finalizado el acto, el entorno de la plaza de España y las calles comerciales del centro, donde también se podrá disfrutar de la decoración navideña.
Más de dos millones de luces iluminarán Santa Cruz esta Navidad
El Ayuntamiento ha detallado que la campaña de iluminación de este año incluye 2.191 motivos luminosos, 2,3 millones de puntos LED, 116.000 metros de guirnaldas y 77 elementos decorativos de suelo.
Estos adornos estarán distribuidos en unas 400 ubicaciones de los cinco distritos, con un presupuesto de 1,4 millones de euros destinado al alumbrado navideño.
Entre los espacios que incorporan decoración destacan la avenida Pedro Schwartz, en San Andrés; la rambla de García Escámez; la rambla de Añaza y la avenida de Los Majuelos.
También sobresale la calle de La Rosa, que volverá a contar con una ambientación inspirada en el universo, con elementos decorativos relacionados con el espacio.
La instalación navideña se completará con 48.000 flores de Pascua repartidas por distintos espacios públicos de la capital.
Casi cien actividades para celebrar la Navidad en Santa Cruz
El encendido de esta noche será el punto de partida de la programación Santa Cruz, ciudad de la Navidad, que incluirá conciertos, actividades infantiles, mercados y propuestas culturales.
Entre las principales novedades figura la primera Cabalgata de Papá Noel, prevista para el 22 de diciembre, a las 18.30 horas, con salida desde el parque García Sanabria hasta la plaza de España.
También se trasladará el Gastro Navidad Market al entorno del lago de la plaza de España, junto al gran árbol navideño de 30 metros.
Los vecinos y visitantes podrán consultar las actividades y sus horarios en la web oficial de Fiestas de Santa Cruz.
La cita más inmediata, sin embargo, será esta tarde en la plaza de La Candelaria, donde Santa Cruz dará la bienvenida a la Navidad de 2026 con el encendido de su alumbrado festivo.