El popular ‘youtuber’ Luisito Comunica visita Tenerife y recibe críticas: “Te quedaste en lo menos canario de la isla”

El popular youtuber mexicano Luisito Comunica, con más de 46 millones de suscriptores, ha publicado un vídeo de su primera visita a Tenerife que ha generado críticas entre algunos espectadores canarios. El motivo principal es el recorrido elegido por el creador de contenido, centrado en las zonas turísticas del sur de la Isla, especialmente Playa de las Américas.
El vídeo fue publicado el 11 de noviembre y muestra parte de los dos días que pasó en Tenerife. Durante su estancia, el mexicano recorrió varias playas, probó la gastronomía local y disfrutó de actividades náuticas.
Sin embargo, algunos espectadores consideran que la imagen que ofrece de Tenerife no representa la realidad de la Isla y le han recomendado regresar para conocer otros municipios.
Las críticas de los canarios al vídeo
Entre los comentarios que ha recibido el vídeo destaca el de un usuario que se presenta como residente en Tenerife y cuestiona la elección de los lugares visitados.
“Soy de Tenerife y en el sur no se respira el verdadero ambiente canario, el sur es muy turístico, te recomiendo la zona norte, La Laguna y Santa Cruz, ahí descubrirás realmente la personalidad canaria”, señala uno de los espectadores.
Su comentario ha conseguido más de 1.400 ‘me gusta’, convirtiéndose en uno de los mensajes destacados de la publicación.
Otro usuario, que también asegura ser tinerfeño, expresa una opinión similar: “Luisito, soy de Tenerife y me he quedado estupefacto viendo tu reportaje. Te quedaste en Playa de las Américas, en el sur de la isla, que es lo menos canario que hay en Tenerife”.
También hay quienes lamentan que el creador de contenido no haya aprovechado su estancia para conocer lugares como el Teide, Garachico, Masca, Anaga, Taganana o La Laguna.
“Llevo años deseando que conozcas mi isla y vienes a conocer una plaza con un árbol muerto que ni yo conozco”, comenta otra espectadora, en referencia a uno de los puntos que Luisito visitó siguiendo las recomendaciones de Google Maps.
Luisito Comunica reconoce las limitaciones de su visita
Durante la grabación, el propio youtuber admite que dispone de poco tiempo para explorar Tenerife, ya que su viaje está relacionado con un evento de una marca tecnológica.
En uno de los momentos del recorrido, después de visitar una fuente situada en un centro comercial y una plaza con un árbol, reconoce sus dudas sobre los lugares elegidos.
“Locales de por acá, díganme, ¿neta si estoy yendo a lugares de interés o Google me está recomendando pura […]?”, pregunta a sus seguidores.
Pese a las críticas, Luisito Comunica también dedica numerosos elogios a Tenerife. Se muestra sorprendido por las playas de arena volcánica, disfruta de la gastronomía y destaca especialmente el avistamiento de cetáceos durante una excursión marítima.
Además, manifiesta su intención de regresar al Archipiélago para conocer el resto de las Islas.
Las reacciones no han sido exclusivamente negativas. Otros seguidores han agradecido su visita y han destacado el interés de sus vídeos de viajes. El debate, en cualquier caso, se ha centrado en la diferencia entre conocer el sur turístico de Tenerife y descubrir otros lugares de la Isla.