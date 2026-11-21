La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, transmitió ayer que su Ejecutivo regional ha “encendido las alarmas” ante la pérdida de conectividad aérea con el Reino Unido y Alemania este invierno (1,1% y 3,2%, respectivamente) y el encarecimiento de los billetes debido al alza del precio del petróleo a partir del mes de marzo especialmente, cuando vencen los seguros.
En respuesta a una pregunta del grupo Nacionalista Canario (CC) en la comisión parlamentaria, De León describió la próxima campaña de invierno como de “aterrizaje suave”, ya que las plazas aéreas se estabilizan y, aunque la demanda sigue “fuerte”, bajan las pernoctaciones fruto del impacto de la inflación.
No obstante, la consejera valoró que, en relación a inviernos anteriores, el mercado peninsular va a crecer un 12% en plazas aéreas y hay un “empujón” de nuevos mercados, como Canadá, para Tenerife y Gran Canaria, más la “gran noticia” del mercado nórdico, que vuelve “con fuerza” con conexiones desde Suecia, Dinamarca y Noruega.
Sobre los precios de los billetes, Jéssica de León indicó que los precios del combustible “han ido subiendo” desde que se cerró el estrecho de Ormuz, pero “casi sin afectar” porque las compañías aéreas lo pactan “a dos años vista” y ese plazo concluirá en marzo. En ese sentido, expuso que algunas compañías calculan un encarecimiento del precio del combustible de aproximadamente un 30%, lo que se traslada al paquete turístico, con lo cual muchas “están empezando a hablar del fin de la era de los viajes baratos en Europa”, ha señalado.
Además, y “al mismo tiempo”, se “está revisando” el cumplimiento de los objetivos del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional en 2027, por lo que el Gobierno canario ha pedido que “se suspendan o se aplacen” las metas que se había planteado para ese ejercicio; concretamente, que las aerolíneas tendrían la obligatoriedad de comprar el 25% del combustible tipo SAF, más sostenible.
Así, avisó de que destinos competidores de Canarias, como Egipto, Turquía, Túnez “y ahora también Marruecos”, están exentos de esos impuestos lo que podría llevar a las aerolíneas a potenciar esos mercados.
La consejera recalcó que “el contexto internacional ha cambiado” y comentó que le “preocupa el lenguaje” que se está empezando a hablar en la Unión Europea, porque en su estrategia de turismo “todo lo basa en el tren”, algo que, apuntó, para Canarias “no sirve”.
José Manuel Bermúdez apeló a un “seguimiento atento”.