Las patronales turísticas canarias piden ayudas a la conectividad aérea

Las patronales turísticas canarias avisan de que las Islas tendrán el próximo verano 455.320 plazas aéreas menos, una reducción anual del 3,4%, por lo que piden al Gobierno central que negocie con la Comisión Europea medidas que protejan la conectividad.
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) y la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan) exponen en un comunicado que este descenso afectará especialmente a los mercados británico y alemán.
Según datos preliminares de la empresa pública Turismo de Canarias, la oferta aérea desde el Reino Unido caerá un 4%, mientras que la procedente de Alemania retrocederá un 9,1%.
“La programación todavía puede variar, pero estas cifras aconsejan actuar mientras las compañías están decidiendo dónde asignar sus aviones y qué frecuencias mantener en una campaña turística marcada por el contexto global”, indican. Las organizaciones lo achacan al queroseno y al impacto de la guerra en el Golfo Pérsico.