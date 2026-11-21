Blackworks Festival llega el 5 de diciembre a Magma Arte & Congresos, en Costa Adeje, con una propuesta centrada en el hard techno y los sonidos más contundentes de la escena underground. La cita, una producción de GreenWorld, cuenta con el patrocinio del área de Juventud de Gobierno de Canarias y combinará sesiones individuales y actuaciones especiales en formato back-to-back.
El cartel está encabezado por Aiden y Fantasm, junto a dos encuentros musicales: Dexphase B2B Skryption y GIØ B2B Human Error. Estas sesiones a cuatro manos permitirán reunir sobre el escenario diferentes personalidades y aproximaciones a la música electrónica.
La jornada contará también con un warm up protagonizado por el ganador del concurso de dj convocado para el festival, una iniciativa que incorporará nuevos talentos a la programación y ofrecerá a los participantes la oportunidad de formar parte de una cita de estas características. La propuesta se desarrollará entre las 22.00 horas del sábado 5 y las 6.00 horas del domingo 6. Las entradas están disponibles en la plataforma Fourvenues y en la web www.blackworks.es.