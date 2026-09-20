El influencer gastronómico Cocituber, rendido ante La Laguna: “Aquí hay una sensación de pertenencia difícil de explicar”

El influencer gastronómico Cocituber ha dedicado uno de sus últimos vídeos a San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, con un recorrido en el que mezcla patrimonio, gastronomía e identidad canaria.
El creador comienza su visita recordando que La Laguna es Patrimonio de la UNESCO desde 1999 y presentando algunos de los sabores que asocia directamente con Canarias: “Papas arrugadas, puchero, gofio, garbanza y una sonrisa canaria inconfundible en cada cara”.
Durante su recorrido, Cocituber destaca especialmente el trazado y la arquitectura del casco histórico. Habla de La Laguna como la primera ciudad sin murallas, construida a finales del siglo XV, y pone el foco en sus características casas de colores.
También relaciona su diseño urbano con el modelo que posteriormente siguieron distintas ciudades de América.
“La Laguna es caminar sin prisa”, resume mientras muestra calles, viviendas tradicionales, patios y terrazas del municipio.
Papas arrugadas, queso asado y garbanzas
La gastronomía ocupa parte del vídeo. Destaca la comida del Patio Canario, donde Cocituber menciona las elaboraciones más reconocibles de la gastronomía canaria: papas arrugadas con mojo, queso asado y un guiso de garbanzas.
Pero el creador no centra únicamente su atención en lo que encuentra sobre la mesa. Durante el recorrido insiste también en el trato que recibe y en la relación de los canarios con su tierra.
“Los canarios abren, te hablan de su tierra con una sonrisa; como si quisiesen convencerte, y claro que te convencen”, afirma.
La Torre de La Concepción y la Plaza del Adelantado
Otra de las paradas del recorrido es la Torre de La Concepción, desde donde se contempla el casco histórico de La Laguna. El influencer destaca sus 28 metros de altura y las vistas que ofrece sobre las calles y tejados de una ciudad con más de cinco siglos de historia.
Su ruta menciona el Bar Venecia, un establecimiento histórico de la ciudad abierto desde 1955. De allí vuelve a nombrar recetas tradicionales como el cocido canario y el gofio escaldado. “Todo muy sencillo”, resume sobre una cocina en la que vuelve a buscar los sabores tradicionales.
La Plaza del Adelantado es otro de los espacios protagonistas. Cocituber la define como “el corazón de la antigua capital” antes de regresar nuevamente a la gastronomía con otro de los grandes platos de las Islas.
“La Laguna también es un puchero canario”, señala. Carne, verduras, garbanzos y papas forman parte de una receta que define como “cocina de domingo, cocina de raíces”.
“La Laguna son sonrisas”
El tramo final del vídeo abandona progresivamente los platos y los monumentos para centrarse en las personas. “La Laguna son sonrisas”, afirma Cocituber. Y matiza que no habla de una sonrisa cualquiera, sino de lo que denomina una “sonrisa canaria”.
Es entonces cuando lanza la reflexión que resume buena parte de su experiencia en la ciudad: “Aquí hay una sensación de pertenencia muy difícil de explicar”.
Cocituber conecta esa percepción con la historia de una ciudad levantada sin murallas y con la imagen que se lleva de Canarias tras su visita. “Somos isleños, somos canarios, somos una isla abierta, una isla sin necesidad de murallas”, señala.
El vídeo termina con otra frase que resume su particular visión de las Islas después de recorrer La Laguna: “Canarias da sensación de libertad”.
@cocituber La Laguna es historia, casas de colores, papas arrugadas, gofio, puchero… y esa sonrisa canaria que te hace sentir en casa aunque acabes de llegar. ❤️🇮🇨 Más de 500 años de historia en una ciudad sin murallas y con una sensación de libertad difícil de explicar. ¿Qué es lo que más te gusta de Tenerife? 👇 #LaLaguna #Tenerife #Canarias #Cocituber #CocituberPorEspaña ♬ sonido original – Cocituber