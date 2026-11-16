En pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna, una casa del siglo XVIII alberga una propuesta gastronómica centrada en los sabores del Archipiélago. Se trata de Patio Canario, un restaurante situado en la calle Manuel de Ossuna, número 8, que combina platos tradicionales, vinos de las Islas y un entorno arquitectónico vinculado a la historia de la ciudad.
El establecimiento ocupa parte de la Casa Mustelier, un inmueble de 1739 que conserva elementos característicos de la arquitectura canaria. Sus patios, balcones de madera y diferentes comedores forman parte de una experiencia en la que la gastronomía comparte protagonismo con el edificio.
El restaurante, que destaca en su página web sus 40 años de experiencia, apuesta por una carta con recetas populares de Tenerife y de otras Islas, además de propuestas para compartir, menús caseros y opciones dirigidas a quienes desean conocer la cocina canaria.
Una casa del siglo XVIII que conserva parte de la historia de La Laguna
Uno de los principales atractivos de Patio Canario se encuentra en el propio inmueble. La Casa Mustelier fue promovida por una familia de comerciantes franceses establecida en La Laguna y constituye un ejemplo de la arquitectura doméstica del siglo XVIII.
Según el catálogo de protección arquitectónica del Ayuntamiento, la vivienda se organiza alrededor de un patio central y dispone de otro espacio abierto en la parte posterior. Su construcción está vinculada a 1739, fecha que aparece en una inscripción de la fachada principal.
El edificio tiene su frente hacia la calle Herradores y una fachada posterior orientada a Manuel de Ossuna, donde se encuentra el acceso al restaurante. El catálogo municipal le asigna un nivel de protección Estructural 2.
En el interior del establecimiento, el mobiliario de madera, la vegetación y los elementos decorativos tradicionales mantienen la relación con el carácter original de la vivienda. El restaurante dispone de diferentes ambientes, entre ellos un patio interior y una zona de balcón.
Esta ubicación cobra especial interés en una ciudad cuyo conjunto histórico fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1999, gracias, entre otros valores, a su trazado urbano y la conservación de su arquitectura.
De las papas arrugadas al escaldón: los sabores de Patio Canario
La cocina es el segundo gran protagonista de este establecimiento lagunero. Su carta reúne algunos de los platos más reconocibles de la gastronomía tradicional canaria, con especial atención a recetas que forman parte de la alimentación cotidiana de las Islas.
Entre las propuestas figuran las papas arrugadas con mojo picón, el escaldón de gofio con queso y cebolla, las garbanzas compuestas y el queso asado acompañado de diferentes mojos.
También aparecen platos como la carne fiesta con papas, el potaje canario, las costillas con papas y piñas —incluidas entre las especialidades de fin de semana— y distintas preparaciones con productos del mar. El restaurante ofrece, entre otras opciones, atún en adobo con papas arrugadas, bacalao encebollado, potas en salsa y pulpo a la canaria. A estas recetas se añaden carnes, ensaladas y entrantes concebidos para compartir.
La carta incorpora asimismo referencias a distintas Islas, como los champiñones gomeros con almogrote, la tortilla palmera con chorizo canario y la tortilla gomera.
Los postres mantienen esa presencia de la repostería local, con elaboraciones como el quesillo, el príncipe Alberto, el bienmesabe y la mousse de gofio con miel de palma.
La oferta se completa con una selección de vinos, entre los que figuran referencias de diferentes denominaciones de origen de Canarias.
Un brunch canario con productos de las Islas
Más allá de los almuerzos y las cenas, Patio Canario cuenta con una propuesta específica para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente: su brunch canario.
Este menú, anunciado en la web oficial a 20 euros por persona, reúne productos como el almogrote, el chorizo palmero, la pata asada, las quesadillas herreñas y el gofio con miel.
También incluye queso asado con mojos, tortilla canaria de plátano con gofio y miel de palma, y una brocheta de carne con papitas. La experiencia incorpora bebidas y un brindis final. El establecimiento anuncia este servicio entre las 11.30 y las 13.00 horas, con reserva previa de al menos un día.
Otra de sus propuestas es el menú degustación Sabor de Canarias, pensado para dos personas, que permite probar distintas elaboraciones en pequeñas cantidades. Según la web, tiene un precio de 40 euros por pareja.
Un restaurante también pensado para celebraciones
Patio Canario dispone de la Sala Mustelier, un espacio privado habilitado para comidas de empresa, reuniones familiares, cumpleaños, bodas, bautizos y otras celebraciones.
La posibilidad de reservar espacios para grupos amplía la actividad del establecimiento más allá del servicio habitual de restauración. En su página oficial también ofrece información sobre menús para eventos.
El restaurante se encuentra en la calle Manuel de Ossuna, 8, en el casco histórico de La Laguna. Su teléfono de contacto es el 922 26 46 57, y las reservas pueden gestionarse a través de sus canales oficiales.
La combinación de cocina canaria, oferta para grupos y arquitectura tradicional define la propuesta de Patio Canario, un establecimiento que permite acercarse a las recetas del Archipiélago dentro de una vivienda con casi tres siglos de historia.