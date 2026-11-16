La piscina ubicada en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel Pintor, en el barrio de La Alegría de Santa Cruz de Tenerife, está a punto de comenzar la esperada reforma para poder ser abierta al uso ciudadano fuera del horario lectivo, contribuyendo de esta forma a ampliar la oferta en la zona de Anaga, donde no existen instalaciones de este tipo.
La intención del Ayuntamiento capitalino con este proyecto se ha demorado respecto al plazo previsto, pues aunque fue aprobado en octubre de 2025, finalmente las obras para la reparación, acondicionamiento y mejora de esta infraestructura deportiva no pudieron ejecutarse en fecha por falta de crédito. No obstante, finalmente el Consistorio ha aprobado la partida presupuestaria para acometer dicha reforma, elevando la ejecución a 1,5 millones de euros, de los 1,3 millones inicialmente previstos.
La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, explica que “la modificación del proyecto técnico de reforma de la piscina del CEIP Miguel Pintor era un trámite fundamental que finalmente ya cuenta con su aprobación, lo que deja el expediente listo para encarar su inminente fase de licitación y ejecución”.
La actualización del proyecto consiste en una mejora esencial de cara a la planificación de los trabajos, además de la ampliación del plazo de ejecución de 10 a 15 meses. Un cambio que responde a un criterio de “estricto sentido común y seguridad”, ya que permite adecuar el ritmo de los trabajos a la realidad de intervenir en un centro educativo en pleno funcionamiento, minimizando al máximo cualquier tipo de molestia o afección al normal desarrollo del curso escolar y a los alumnos.
La edil recalca que “este trámite era muy importante, porque con esta modificación técnica se garantiza que las obras se desarrollen de forma segura, con calidad y compatible con la actividad escolar, lo que va a permitir devolver al colegio y a los vecinos de Santa Cruz una instalación totalmente renovada y adaptada a las necesidades deportivas de la ciudad”.
La intención se centra ahora en licitar cuanto antes el contrato para llevar a cabo los trabajos, que se prevén adjudicar entre diciembre de 2026 o enero de 2027, consistentes en reparar el vaso de la piscina; acondicionar la playa para garantizar su accesibilidad y reformar los vestuarios.