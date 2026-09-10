Cocituber, influencer gastronómico en España: “Tajao acabó siendo el pueblo más famoso de Tenerife para comer pescado”

Tajao es hoy uno de los lugares más conocidos para comer pescado fresco en Tenerife, pero su fama gastronómica llegó mucho antes. Un vídeo del creador de contenido gastronómico Cocituber, quien cuenta con más de medio millón de seguidores en TikTok, repasa cómo este pequeño núcleo pesquero de Arico acabó convirtiendo su relación con el mar en una seña de identidad.
Cocituber explica que durante décadas la vida de Tajao estuvo ligada principalmente a la pesca. Los pescadores regresaban con sus capturas y las mujeres del pueblo se encargaban de separar y vender el pescado. Cuando la actividad pesquera no era suficiente, algunas familias completaban sus ingresos trabajando también en el cultivo del tomate.
Con el paso del tiempo, aquella economía vinculada al mar dio paso a una actividad que hoy identifica al pueblo: sus restaurantes especializados en pescado y marisco fresco.
Turismo de Tenerife incluye actualmente a Tajao entre los núcleos costeros de la Isla conocidos por sus restaurantes de pescado fresco y recuerda que junto a la playa existe un puerto pesquero y un embarcadero.
Cómo Tajao acabó convirtiéndose en un destino para comer pescado
Según relata Cocituber, el cambio llegó cuando el pescado dejó de tener que salir del pueblo para encontrar compradores y fueron los propios clientes quienes comenzaron a desplazarse hasta Tajao.
“Tajao no nació alrededor de los restaurantes, los restaurantes nacieron alrededor de Tajao y sus pescadores”, resume el creador de contenido gastronómico en el vídeo.
El creador también menciona establecimientos como Manolo II y Agua y Sal, además de una forma de consumir pescado muy asociada al núcleo: elegir directamente el producto disponible y prepararlo de manera sencilla.
Vieja, mero, cherne, pulpo o atún forman parte de los pescados que cita en su recorrido. La oferta encaja con la tradición pesquera tinerfeña, donde especies como la vieja, la sama, el cherne o el mero tienen una presencia destacada.
Hoy, las casas blancas, el pequeño puerto y los mostradores de pescado fresco forman parte de la imagen gastronómica de este enclave del sureste de Tenerife.