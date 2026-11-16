GTA VI, el juego más esperado de la historia, vuelve a la ciudad que anunciaba viajes a Tenerife por 299 dólares

El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI (GTA VI), previsto para el próximo jueves 19 de noviembre, devuelve a los jugadores a Vice City, una ciudad ficticia que guarda una curiosa conexión con Canarias. En una entrega anterior de la saga, una agencia de viajes anunciaba vacaciones en Tenerife por 299 dólares.
El detalle aparece en GTA: Vice City, publicado en 2002, y ha quedado documentado por las comunidades de aficionados al videojuego. Más de dos décadas después, el regreso de esta ciudad con la nueva entrega de Rockstar Games permite recuperar uno de los guiños a las Islas que han aparecido en la franquicia.
El curioso homenaje a Tenerife escondido en GTA: Vice City
Para encontrar esta referencia hay que regresar a las calles de GTA: Vice City, uno de los títulos más conocidos de la saga.
En el barrio de Ocean Beach, concretamente en Washington Avenue, existe un pequeño establecimiento ficticio llamado Avec Moi Holidays. Se trata de una agencia de viajes situada cerca del conocido club Pole Position.
Su fachada incluye un cartel publicitario con dos destinos turísticos. El primero es Tenerife, con un precio de 299 dólares. El segundo es Edimburgo, capital de Escocia, con una tarifa anunciada de 499 dólares.
La presencia de estos destinos resulta especialmente curiosa por su relación con la desarrolladora. Mientras Tenerife aparece como destino vacacional, Edimburgo es la ciudad donde se encuentra Rockstar North, uno de los estudios responsables de la franquicia.
El establecimiento no tiene una función dentro de la historia principal. Los jugadores tampoco pueden entrar para contratar unas vacaciones. Es uno de los numerosos detalles decorativos que los desarrolladores incorporaron al escenario.
La referencia está recogida en varias guías y enciclopedias especializadas en Grand Theft Auto, que identifican tanto la ubicación del local como los precios de su publicidad.
Además, la agencia volvió a aparecer en la edición remasterizada de Vice City, incluida en Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, publicada en 2021.
En esa versión, algunos aficionados detectaron incluso un error en el nombre de la Isla, que aparecía escrito como “Tenerifea” en uno de los carteles.
GTA VI recupera Vice City más de 20 años después
La conexión cobra actualidad porque GTA VI vuelve a situar parte de su historia en Vice City, aunque con una recreación completamente nueva de la ciudad inspirada en Miami.
Esta vez, el escenario forma parte de Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida que incluye diferentes ambientes urbanos y naturales.
La nueva entrega estará protagonizada por Lucia Caminos y Jason Duval, dos personajes que se ven involucrados en una trama criminal que termina extendiéndose por el estado.
Rockstar Games ha presentado el proyecto como una evolución de su fórmula de mundo abierto, con nuevos escenarios, actividades y posibilidades de interacción.
No obstante, conviene aclarar una diferencia importante: la referencia a Tenerife pertenece al Vice City de 2002. Por ahora, Rockstar no ha confirmado que la agencia Avec Moi Holidays vuelva a aparecer en GTA VI ni que la nueva entrega incluya alguna alusión a Canarias.
Cuándo sale GTA VI y en qué consolas estará disponible
El estreno de GTA VI está fijado para el jueves 19 de noviembre de 2026, según la información oficial de Rockstar Games y su empresa matriz, Take-Two Interactive.
El videojuego llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta el momento, la compañía no ha anunciado una fecha de lanzamiento para PC.
El lanzamiento de GTA VI también ha generado críticas por una decisión de Rockstar Games: el videojuego no se venderá en disco. Aunque estará disponible en establecimientos físicos, las cajas únicamente incluirán un código de descarga digital. La medida ha provocado el rechazo de jugadores y coleccionistas, que denuncian las limitaciones para prestar, revender o conservar sus videojuegos.
La controversia ha llegado incluso a algunas tiendas especializadas de Estados Unidos y Canadá, que han anunciado que no comercializarán el título en protesta por esta decisión. Por su parte, Strauss Zelnick, consejero delegado de Take-Two Interactive, ha defendido la apuesta digital al considerar que los discos han perdido sentido para los consumidores en un mercado donde más del 90% de la distribución de la compañía ya se realiza por esta vía.
Las reservas comenzaron el pasado 25 de junio y la precarga digital quedó habilitada desde el 12 de noviembre para los usuarios que hayan adquirido anticipadamente el título.
La expectación está respaldada por las cifras de la propia franquicia. Según los datos comunicados por Take-Two en noviembre de 2026, Grand Theft Auto acumula más de 475 millones de unidades distribuidas en todo el mundo.
De esa cantidad, más de 230 millones corresponden a GTA V, lanzado en 2013 y convertido en uno de los mayores éxitos comerciales de la industria.
La nueva entrega llega, por tanto, 13 años después de su predecesora numerada, con la atención de millones de jugadores puesta en el regreso a Vice City.
Y aunque todavía queda por descubrir qué pequeños detalles esconderá su nuevo mapa, el antiguo anuncio de viajes a Tenerife recuerda que Canarias ya tuvo su particular aparición en una de las ciudades más reconocibles de GTA.