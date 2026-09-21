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El inesperado festín de una gaviota en la playa Las Canteras: se come una vieja “sin papas ni mojo”

El vídeo de 'Mi playa de Las Canteras' en X compartido este lunes ha dejado una colección de comentarios muy canarios sobre el inesperado menú del ave
Gaviota comiéndose una vieja en la playa de Las Canteras
Imagen de una gaviota junto a la orilla de Las Canteras mientras se come una vieja, uno de los pescados más emblemáticos de Canarias. @LasCanteras (X)
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Una gaviota de Las Canteras ha decidido este lunes que los pececillos pequeños estaban sobrevalorados. En un vídeo compartido por el perfil Mi playa de Las Canteras en X, el ave aparece en la orilla dándose un homenaje con una vieja, uno de los pescados más emblemáticos y apreciados de Canarias.

La escena, grabada en la popular playa de Las Palmas de Gran Canaria, no ha tardado en provocar comentarios. Porque una cosa es ver a una gaviota picoteando cualquier cosa y otra muy distinta verla con una vieja entera delante.

“Yo las he visto comiéndose algún pescaíto pequeño, pero ¿una vieja? Le tocó la lotería”, reaccionaba un usuario.

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Y, como era inevitable tratándose de Canarias, el debate derivó rápidamente hacia lo realmente importante: el acompañamiento.

“A esa vieja le faltó unas papas arrugadas y mojo”, escribió otro internauta. Una usuaria iba todavía más al detalle: “Chos, y ni un fisco de mojo le puso”.

La gaviota, ajena a las críticas gastronómicas, siguió a lo suyo.

Una vieja sin papas, mojo ni sobremesa

Otros usuarios se fijaron directamente en la capacidad del ave para despachar el pescado.

“¡Ños! Un pisco agüita detrás que se añurga”, comentaba uno. Otro resumía la estampa de forma bastante gráfica: “Más que gaviota parece una paloma buchúa. Cómo traga la muchacha”.

Hubo también quien convirtió la escena en una pequeña reflexión sobre la buena vida: mientras en un restaurante hay quien paga por un pescado semejante, la protagonista del vídeo había conseguido el suyo junto al mar.

Y otro comentario elevó considerablemente el nivel de amenaza de la escena: “Si las gaviotas tuvieran el tamaño de un perro nos comerían”.

Por suerte, la de Las Canteras mantiene unas dimensiones bastante más manejables.

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