La DGT cambia las normas desde el 1 de octubre: nuevas obligaciones y multas de 200 euros

El Reglamento General de Circulación cambia desde el próximo jueves, 1 de octubre, con nuevas obligaciones que la DGT deberá aplicar y vigilar en las carreteras. Las novedades afectan a conductores, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes e incluyen una edad mínima para los vehículos de movilidad personal (VMP), nuevas medidas de protección y multas de 200 euros por determinados incumplimientos.
Los cambios de tráfico que entran en vigor el 1 de octubre buscan reforzar la protección de los usuarios vulnerables de las vías, entre ellos peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de VMP. Algunas medidas, sin embargo, se aplazan hasta el 1 de octubre de 2027.
El objetivo de la reforma es reforzar la protección de los usuarios vulnerables de las vías, entre los que se encuentran peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de VMP. No obstante, no todas las medidas comenzarán a aplicarse inmediatamente: las relativas al alumbrado obligatorio de los VMP y al casco homologado para motocicletas se aplazan hasta el 1 de octubre de 2027, según el material facilitado.
Las nuevas normas de la DGT para patinetes
Uno de los principales cambios afecta a los vehículos de movilidad personal, categoría en la que se incluyen los patinetes eléctricos. La edad mínima para conducirlos queda fijada en 15 años.
Sus usuarios deberán utilizar casco de protección y llevar chaleco reflectante durante la noche o cuando exista escasa visibilidad. Los profesionales que utilicen estos vehículos deberán llevar el chaleco en todo momento.
El incumplimiento de estas obligaciones está considerado una infracción grave, con una multa de 200 euros.
Los VMP también deberán circular con el alumbrado encendido, aunque esta obligación, de acuerdo con el texto facilitado, entrará en vigor el 1 de octubre de 2027.
Fuera de los núcleos urbanos podrá permitirse su circulación por vías segregadas de los vehículos a motor, como vías ciclistas o carriles bici.
Qué cambia para los ciclistas
La reforma de la DGT también incorpora novedades para quienes se desplazan en bicicleta. Se eliminan las exenciones existentes para el uso del casco en vías interurbanas.
Los riders y otros profesionales que trabajen utilizando una bicicleta deberán llevar en todo momento casco y chaleco reflectante. El incumplimiento supone una infracción grave castigada con 200 euros.
También cambia la forma de adelantar a los ciclistas. En una vía interurbana, el conductor deberá reducir su velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la carretera.
Cuando existan varios carriles por sentido, deberá realizar un cambio completo de carril, además de mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros.
En ciudad, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril. Los vehículos que circulen detrás deberán mantener una separación mínima de cinco metros.
Nuevas obligaciones para motoristas
Los cambios de la DGT también afectan directamente a los usuarios de motocicletas y ciclomotores. Conductores y pasajeros deberán utilizar guantes de protección en vías interurbanas, mientras que el calzado cerrado será obligatorio en cualquier tipo de vía. Ambas obligaciones tienen asociada una sanción de 200 euros en caso de incumplimiento.
Además, las motocicletas podrán utilizar el arcén derecho cuando exista congestión de tráfico, siempre que el tramo esté debidamente señalizado y sin superar los 30 kilómetros por hora. Los profesionales que trabajen sobre una motocicleta deberán utilizar chaleco reflectante permanentemente.
Otra modificación afecta a los cascos: deberán estar homologados y no simplemente certificados. Esta exigencia, según la información facilitada, será aplicable desde el 1 de octubre de 2027.
Taxistas y profesores de autoescuela deberán llevar cinturón
El nuevo Reglamento elimina determinadas excepciones existentes para el uso del cinturón. Desde el 1 de octubre deberán utilizarlo también en todo momento los conductores de taxi, vehículos de mercancías y vehículos de enseñanza de la conducción, como los utilizados por las autoescuelas.
Se contempla una excepción para los ocupantes de ambulancias asistenciales que, durante un servicio de urgencia, se encuentren en el habitáculo del paciente realizando asistencia técnico-sanitaria.
El nuevo carril de emergencia en los atascos
Los conductores también tendrán que tener presente otra novedad cuando se produzcan retenciones. Cuando los vehículos circulen a paso de peatón o estén detenidos por un atasco, deberán apartarse para dejar un espacio central libre que permita pasar a la Policía y los servicios de emergencia.
El Reglamento denomina a este espacio “carril de emergencia”. Además, cuando un conductor rebase un vehículo inmovilizado por accidente, avería, auxilio, mantenimiento o regulación del tráfico deberá dejar 1,5 metros de separación lateral y reducir su velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite de la vía.
En autopistas y autovías afectadas por la nieve, cuando la circulación quede dificultada, estará prohibido adelantar. Los vehículos deberán circular por el carril derecho y dejar libre el izquierdo para emergencias y quitanieves.
Cambios en pasos de peatones y autocaravanas
La modificación introduce igualmente cambios en los semáforos. Como norma general, en los pasos de peatones regulados por semáforo no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos con la verde para peatones.
También se incorpora jurídicamente el concepto de “camino escolar seguro”, referido al conjunto de vías acondicionadas para facilitar que los menores acudan al colegio caminando, en transporte público o mediante medios de movilidad no motorizados.
Finalmente, se regula el estacionamiento de las autocaravanas. No podrán desplegar elementos que sobrepasen el perímetro del vehículo, deberán apoyarse únicamente sobre los neumáticos y no podrán verter fluidos procedentes del habitáculo.