La unión de la izquierda en Los Realejos se consolida y pone el foco en la vivienda

Las formaciones de Podemos, IUC e Izquierda Realejera consideran ya consolidada su unidad ante las elecciones locales de mayo de 2027 y, aunque se afanan por seguir sumando a más fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE para esa cita con las urnas, se concentran ahora en la organización de asambleas y mesas redondas informativas con los vecinos para exponer sus ideas, pero, sobre todo, para escuchar y tratar de consensuar propuestas conjuntas sobre problemas sociales clave, como el de la vivienda. A las reuniones que ya han desarrollado en núcleos tan importantes como Tigaiga y La Cruz Santa, se suma este sábado, desde las 12.00 horas, otra en el Círculo Viera y Clavijo, en el Realejo Alto, de nuevo con la vivienda como temática principal de la jornada.
En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, los promotores de esta plancha unitaria presentan esta cita, en realidad, como el “primer acto público oficial de la confluencia de unidad” que se está impulsando desde hace meses en el municipio, en el que gobierna con mayoría absoluta el PP desde 2011, con 15 ediles reforzados desde 2023 y con una oposición compuesta solo por cinco ediles del PSOE y uno de CC. A la izquierda de la socialdemocracia hace varios mandatos que los realejeros no optan por, al menos, un concejal en una localidad que, hasta 2003, fue gobernada por mayorías absolutas del PSOE o minoritarias que, en algún mandato, se apoyó en fuerzas a su izquierda, que llegaron a contar con hasta tres actas en su mejor resultado.
Los partidos que impulsan esta plancha vuelven a elegir la vivienda como el foco principal de la mesa redonda al entender que constituye “uno de los principales problemas sociales que también atraviesa a la ciudadanía realejera, en un contexto de aumento de los precios, escasez en la oferta y dificultades para acceder a un lugar digno para vivir, especialmente por parte de las clases populares”. El acto contará con la participación de profesores universitarios y activistas sociales como Pablo Estévez, Meritxell Salazar y Alejandro Armas Díaz, quienes expondrán las principales problemáticas existentes en materia de vivienda, abriendo la posibilidad de que la ciudadanía presente tome también la palabra y, de esa manera, “generar un espacio de diálogo”. “Con este primer acto, la confluencia quiere poner el foco en la vivienda y el derecho a la Isla, algo clave que dará el pistoletazo de salida a un curso político que conducirá a los próximos comicios, en los que se pretende plantear una alternativa de cambio para Los Realejos tras casi dos décadas de gobiernos de la derecha”.
Estos tres partidos siguen, no obstante, intentando sumar a otros a la plancha, como NC.