Tedros destaca en los Premios Taburiente la solidaridad de Tenerife frente al “miedo y la división”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, convirtió ayer la entrega del Premio Internacional a la Concordia en un emotivo reconocimiento a la solidaridad del pueblo de Tenerife. Durante su intervención en la undécima edición de los Premios Taburiente, el máximo responsable de la sanidad mundial aseguró que el galardón no le correspondía a él, sino a una sociedad que, ante una emergencia sanitaria internacional, supo anteponer la humanidad al miedo.
“Este premio se lo debo al pueblo de Tenerife”, afirmó Tedros, quien recordó los difíciles momentos vividos el pasado mes de mayo, cuando un brote de hantavirus a bordo del buque MV Hondius obligó a solicitar la colaboración de las autoridades españolas y canarias para encontrar un puerto seguro en el que atender a sus pasajeros.
El director general de la OMS evocó la incertidumbre que rodeó aquella situación, con personas enfermas, asustadas y alejadas de sus hogares, y reconoció que la petición de ayuda no estuvo exenta de dificultades. “Muchos de ustedes estaban preocupados. Se preguntaban si el virus podría propagarse y si su Isla se estaba exponiendo a un riesgo que no le correspondía asumir”, señaló. Lejos de cuestionar aquellas inquietudes, Tedros defendió su legitimidad y subrayó que el verdadero valor de una sociedad se manifiesta en la manera de responder ante situaciones extraordinarias. “Sentir miedo ante un brote epidémico no es egoísmo. Es humano. Lo que importa es cómo actuamos después. Y lo que ustedes hicieron fue extraordinario”.
Con la experiencia acumulada durante años al frente de la OMS, Tedros advirtió de las consecuencias que pueden provocar el miedo y la división durante las emergencias sanitarias. Frente a esas reacciones, aseguró haber encontrado en Tenerife una manera diferente de afrontar una situación de riesgo. “A lo largo de muchos años he visto lo que el miedo y la división pueden provocar durante una emergencia. Aquí, en Tenerife, fui testigo de una alternativa”, manifestó. Fue entonces cuando pronunció la frase que sintetizó el espíritu de su discurso y el significado del Premio Internacional a la Concordia: “La solidaridad es nuestra mejor inmunidad”.
Agradeció el reconocimiento, y concluyó con un mensaje tan sencillo como contundente, dirigido a la sociedad que meses atrás había respondido a la llamada de la OMS: “Gracias, Tenerife. ¡Muchas gracias!”.
Borrell: “El mundo está en conflicto”
Por su parte, el exjefe de la Diplomacia Europea, Josep Borrell, defendió, tras recibir el Premio Taburiente, que es una suerte vivir en España en el momento actual. “Hoy solo somos el 5% de la población mundial, cuando al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial, éramos el 25%. Cada vez somos menos y más viejos, lo que nos coloca en una posición especial, a la vez vulnerable y responsable, donde somos también la parte más rica y próspera de la humanidad, que implica algún compromiso con los demás. Pero al mismo tiempo somos vulnerables, porque ninguna sociedad que no se reproduzca puede realmente imaginar un futuro, el cual nos lo traen los que tratan de llegar a nuestras costas buscando una vida mejor que su tierra no les ofrece”.
Borrell recordó que “he visto de cerca las trincheras de Ucrania y lo que pasa en Oriente Medio para no sentir un cierto pesimismo antropológico sobre lo que el hombre es capaz de hacer al hombre. Porque la guerra vuelve a nuestras fronteras”.
“Pensábamos que la paz era el estado natural y que habíamos vuelto a ella, pero la realidad es que el mundo está cada vez más en conflicto y, actualmente, hay 56 guerras abiertas, más que nunca. Hoy el estado natural es la violencia y el conflicto”, subrayó el político. En este sentido, señaló que “para domesticar la violencia y el conflicto hace falta el derecho y sociedades más organizadas” y por ello, a su juicio, somos privilegiados. “En ningún otro lugar del mundo se es más libre, se vive en paz y en prosperidad como en Europa”.
“Cuando uno pasea por el mundo ve la llaga abierta que es la humanidad y, por ello, tenemos que hacer un esfuerzo para no perdernos en lo que tenemos y que es lo más importante: la convivencia”, subrayó Borrell. “Hagamos ese esfuerzo para que la democracia no sea sinónimo de división, sino de pensar en el futuro y decidirlo en paz”.