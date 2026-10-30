La Aemet prevé calima y posibles lluvias en cuatro islas de Canarias este viernes

El tiempo en Canarias hoy viernes, 30 de octubre, estará marcado por la calima ligera, los intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas sin grandes cambios y viento generalmente flojo, salvo en las cumbres de Tenerife.
Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados en Arrecife y los 26 en Puerto del Rosario. En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se esperan valores de 25 grados, según la previsión meteorológica difundida por la Agencia.
La jornada combinará nubes altas en buena parte del Archipiélago con nubosidad baja en las vertientes norte de las Islas. Durante la tarde, el desarrollo de nubes en zonas del interior podría dar lugar a algunas precipitaciones, aunque la probabilidad será baja.
Dónde puede llover este viernes en Canarias
La Aemet no descarta lluvias débiles y aisladas durante la tarde en zonas del interior, este y sur de las Islas de mayor relieve.
En Tenerife, las precipitaciones podrían aparecer principalmente en el interior y este, ocasionalmente en forma de chubasco. También se esperan nubes bajas más compactas en el norte durante las primeras y últimas horas.
En La Palma, la posibilidad de lluvia se concentra en el interior y este, especialmente durante la tarde. La previsión contempla una situación similar en Gran Canaria, donde podrían registrarse precipitaciones débiles en zonas del interior, sur y este.
Por su parte, La Gomera tendrá nubosidad de evolución en el interior y sur, con una baja probabilidad de alguna lluvia ocasional.
El viento será flojo y de dirección variable, con predominio de las brisas. En las zonas altas soplará del suroeste, entre flojo y moderado, con intervalos fuertes en las cumbres centrales de Tenerife.
El tiempo en Canarias, Isla por Isla
Tenerife
Predominarán los intervalos de nubes altas y bajas, con mayor presencia de estas últimas en el norte al comienzo y final del día. Existe una baja probabilidad de chubascos en el interior y este. La calima será ligera y las temperaturas apenas cambiarán, salvo pequeños descensos en medianías.
La Palma
Se esperan nubes altas y nubosidad baja en el norte, especialmente a primeras y últimas horas. Durante la tarde podrían producirse lluvias débiles y ocasionales en el interior y este. Las temperaturas se mantendrán estables o bajarán ligeramente.
La Gomera
La jornada estará marcada por la presencia de nubes altas, con nubosidad baja en el norte y nubes de evolución durante la tarde. No se descarta alguna precipitación débil. El viento será flojo y variable.
El Hierro
Habrá intervalos de nubes altas y bajas, estas últimas principalmente en el norte, interior y sur. La calima será ligera, las temperaturas apenas experimentarán variaciones y el viento soplará flojo del nordeste.
Gran Canaria
Las nubes altas se combinarán con intervalos de nubosidad baja en el norte. Durante las horas centrales aumentará la nubosidad en el interior, este y sur, donde podrían producirse precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán ligeramente en zonas del interior.
Fuerteventura
Se esperan intervalos nubosos y calima ligera. Las temperaturas podrían registrar descensos moderados en las máximas de zonas del interior y este. El viento será flojo, de dirección variable y con brisas.
Lanzarote
La nubosidad baja aparecerá inicialmente en el norte y oeste, mientras que durante la tarde tendrá mayor presencia en el este. Continuará la calima ligera y las temperaturas bajarán ligeramente, con descensos más acusados en el sureste.
Temperaturas previstas para este viernes en Canarias
Según la Aemet, las temperaturas previstas para este viernes se mantendrán en valores similares a los de jornadas anteriores, con ligeros descensos en algunas zonas del Archipiélago.
En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 25 de máxima, mientras que en Santa Cruz de La Palma se esperan valores de entre 19 y 23 grados.
En San Sebastián de La Gomera, las temperaturas estarán comprendidas entre los 20 y los 25 grados. Por su parte, Valverde, en El Hierro, registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 21.
En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros se moverán entre los 22 y los 25 grados. En Puerto del Rosario, Fuerteventura, se esperan temperaturas de entre 19 y 26 grados, mientras que Arrecife, en Lanzarote, alcanzará los 27 grados de máxima, con una mínima de 19.
Estado del mar en Canarias
En las costas del Archipiélago, la Aemet prevé viento variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada y zonas de marejadilla.
También se espera mar de fondo del noroeste de entre uno y dos metros, además de posibles lluvias en las costas del noreste de La Palma y Tenerife.