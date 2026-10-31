‘Isla Calavera Zombie Walk’: una divertida cabalgata de ultratumba recorre Aguere

El casco histórico de La Laguna alberga mañana domingo, 1 de noviembre, una nueva edición de la Isla Calavera Zombie Walk, la gran fiesta de disfraces, música, maquillaje y diversión pensada para vecinos, visitantes y familias. Organizada por el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Aguere, a través del área de Cultura, la cita se ha consolidado entre la población lagunera y es un atractivo para visitantes de otras localidades.
Inicialmente prevista, como es tradición, para el 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, la Zombie Walk fue aplazada a raíz de la declaración del luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo), en señal de respeto a las víctimas y a sus familiares y seres queridos.
ADRIÁN ROSALES
Esta sexta edición contará con el actor Adrián Rosales como maestro de ceremonias, en sustitución de Aarón Gómez. Lo acompañará el coreógrafo, maquillador y artista de body painting Daniel Baute, en una propuesta pensada para disfrutar de una tarde-noche festiva, para público de todas las edades.
La plaza del Adelantado será el corazón de la propuesta. Desde las 17.00 horas, acogerá carpas de maquillaje gratuito, una zona gastronómica y actividades, para que cada participante pueda acudir disfrazado o transformarse allí mismo en zombi antes de que dé comienzo la gran marcha.
A las 20.00 horas, la cabalgata partirá hacia la plaza de la Concepción por la calle Obispo Rey Redondo y regresará después por Herradores. Al término del recorrido, el escenario de la plaza del Adelantado reconocerá la creatividad y la entrega de los asistentes en las categorías Mejor Zombie (caracterización), Mejor Caminante (actuación) y Mejor Grupo. La velada se completará con la sesión dj de Nagoba, que mezclará música electrónica con bandas sonoras y referencias del cine fantástico como cierre musical de la noche.
‘GODZILLA MINUS ZERO’
La Zombie Walk es una iniciativas prefestival del Isla Calavera. Tras esta cita, el programa de actividades previas del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna, que se celebra del 6 al 15 de noviembre, se cerrará el martes 3 con el preestreno en Multicines Tenerife del esperado largometraje Godzilla Minus Zero.
Escrita y dirigida por Takashi Yamazaki, la película se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos de la primera entrega. Mientras Japón intenta reconstruirse tras la guerra y recuperar la normalidad, una nueva amenaza vuelve a poner en peligro el futuro del país. Yamazaki repite también como responsable de la supervisión de los efectos visuales. El cineasta regresa así al universo que le permitió conquistar el Óscar a los mejores efectos visuales con Godzilla Minus One.
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com. Cuenta con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal.
Asimismo, recibe el apoyo del Gobierno regional (Promotur Turismo de Islas Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film); el Cabildo de Tenerife, a través del área de Cultura y del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife como colaborador estratégico, y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.