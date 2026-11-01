Recta final para presentar candidaturas a la nueva edición de los Premios Réplica de artes escénicas

Los Premios Réplica 2026 cierran este viernes, 6 de noviembre, el plazo para que compañías y productoras de artes escénicas de Canarias presenten sus espectáculos a unos galardones que, desde 2009, reconocen la creatividad y el talento de quienes hacen posible el teatro y la danza en el Archipiélago. Los reconocimientos están abiertos a compañías profesionales con domicilio fiscal en Canarias, estén o no asociadas a Réplica.
Podrán concurrir espectáculos estrenados entre el 31 de mayo de 2025 y el 1 de octubre de 2026, que cumplan los requisitos de las bases. Las compañías interesadas deben remitir sus candidaturas al correo electrónico gestionpremios26@outlook.es. Las bases y anexos se pueden consultar en asociacionreplica.com o solicitarse a través de replicagerente@gmail.com.
El Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge el 1 de diciembre (20.00 horas) la gala. Esta edición contempla 12 galardones distribuidos en 11 categorías, con reconocimientos al mejor espectáculo de teatro, mejor espectáculo familiar y mejor espectáculo de danza, este último en colaboración con la Asociación PiedeBase. A ellos se suman los de mejor dirección, mejor autoría original (Premio SGAE), mejor escenografía, mejor vestuario, mejor espacio sonoro y mejor iluminación. También se concederán dos premios a la mejor interpretación, sin distinción de género, además del Premio de Honor.