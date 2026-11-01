‘Benigno’, de David Baute, Espiga Verde y mención especial del jurado ‘Alquimias’ de la Seminci

El largometraje documental Benigno, del cineasta tinerfeño David Baute, producido por Tinglado Film, ha hecho historia en la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) al conquistar un doble reconocimiento: la Espiga Verde y la mención especial del jurado Alquimias, según informó la propia productora canaria.
La obra, que tuvo su estreno nacional en la Seminci, se ha consolidado como una de las propuestas más sinceras de la cinematografía actual, y el doble galardón reafirma la apuesta de una película que explora la identidad y la resistencia frente al paso del tiempo.
El jurado de la sección Alquimias, un espacio competitivo diseñado para visibilizar obras audaces que desafían las fronteras convencionales del cine de autor, ha concedido esta mención especial a Benigno por la enorme sensibilidad humana con la que retrata la vida y cotidianidad de su protagonista. La película ha sido descrita como un fresco elocuente y pausado sobre la memoria, las raíces familiares y la pérdida de las formas de vida tradicionales.
Por otra parte, el compromiso intrínseco del film con el territorio y la defensa del entorno le ha valido alzarse con la Espiga Verde. Este galardón premia, entre las películas presentadas a la Seminci, a las obras que mejor transmiten la relación simbiótica del ser humano con la naturaleza.
Con la fotografía de Mauro Herce y el guion de María Abenia y David Baute, la próxima parada de Benigno será el Festival de Cine Independiente de Barcelona, posicionándose como uno de los cinco largometrajes nacionales escogidos para competir en la cita barcelonesa.
El trabajo en la dirección de arte de Silvia Navarro y el montaje de Raul Barrera, así como la banda sonora de Dori Diaz y el diseño sonoro de Nahuel Palenque, podrá verse en salas de cine de capitales como Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña y Sevilla en los próximos meses.
SINOPSIS
Esta nueva producción de Tinglado Film realiza una exploración sobre el hogar de nuestros ancestros, la casa natal, lugar en el que descansa nuestro pasado familiar. Benigno, a sus 88 años, aún duerme, come y sueña en el hogar que lo vio nacer, entre el limbo de los recuerdos y el ritual de lo cotidiano. Contiguo a la casa familiar se halla el huerto, al que acude diariamente para trajinar en la tierra con las semillas heredadas de sus antepasados, que cataloga y conserva ceremoniosamente.