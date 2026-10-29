La Aemet anuncia un viernes de calima y posibles chubascos en Canarias: las zonas donde puede llover

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 30 de octubre, una jornada marcada por la presencia de calima ligera, intervalos nubosos y posibles chubascos en Canarias. Las precipitaciones, en general débiles y ocasionales, podrían registrarse principalmente en zonas del interior y este de las Islas de mayor relieve.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque se esperan ligeros descensos en medianías. El viento será flojo y variable, con brisas durante buena parte de la jornada y algunos intervalos fuertes en las cumbres centrales de Tenerife.
La previsión apunta a un viernes de nubosidad cambiante en el Archipiélago, con mayor presencia de nubes bajas en las vertientes norte durante las primeras y últimas horas. Por la tarde, la nubosidad aumentará en distintas zonas del interior, sur y este.
Dónde puede llover este viernes en Canarias
La Aemet no descarta precipitaciones débiles y ocasionales, que podrían presentarse en forma de chubascos, especialmente durante las horas centrales y la tarde.
En Tenerife, los intervalos de nubes altas estarán acompañados de nubosidad baja, más compacta en el norte al comienzo y al final del día. Durante la jornada, las nubes también ganarán presencia en el sur y este, donde existe una baja probabilidad de lluvias.
Las temperaturas se mantendrán estables, salvo ligeros descensos en medianías. En Santa Cruz de Tenerife se esperan valores entre los 20 y los 25 grados. En las cumbres centrales, el viento del suroeste podrá alcanzar intervalos fuertes.
En La Palma, predominarán los intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes bajas en el norte y en zonas del interior. La Agencia contempla posibles precipitaciones débiles durante la tarde, especialmente en el interior y este.
La Gomera tendrá intervalos de nubes altas y bajas, con nubosidad de evolución durante la tarde en el interior y sur. Tampoco se descarta alguna precipitación débil.
En El Hierro, habrá intervalos nubosos en el norte durante las primeras y últimas horas, así como en el interior y sur durante el día. La calima será ligera y las temperaturas registrarán pocas variaciones, con una mínima prevista de 17 grados en Valverde.
El tiempo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En Gran Canaria, la jornada comenzará con intervalos de nubes altas y bajas, especialmente en el norte. Durante las horas centrales y la tarde aumentará la nubosidad en el interior, sur y este de la Isla.
La Aemet contempla una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la tarde.
Las temperaturas apenas variarán, aunque podrían descender ligeramente en el interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22 y los 25 grados.
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los intervalos nubosos. Las nubes bajas serán más frecuentes en el norte y oeste a primeras horas, mientras que durante el resto del día habrá presencia de nubosidad alta.
Ambas Islas continuarán bajo la influencia de calima ligera, con temperaturas estables o en ligero descenso, especialmente en zonas interiores.
El viento será flojo de dirección variable y estará condicionado por las brisas, con predominio de la componente norte durante las primeras y últimas horas.