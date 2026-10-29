La Aemet pone fecha al fin del calor en Canarias: llegan los chubascos

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá intervalos de nubes altas, que estarán acompañados de intervalos de nubes bajas en general, más probables en el norte a primeras y últimas horas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, asociadas a la nubosidad de evolución diurna en zonas del interior y este, pudiendo ser en forma de chubasco. Se prevé que continué el episodio de calima ligera.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo algún ligero descenso, que podrá ser moderado en las máximas en zoans del interior, oeste y sur. Los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 17 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará flojo y de dirección variable, con brisas, tendiendo a componente norte a últimas horas del día. En zonas altas, irá flojo a moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte en cumbres centrales.
En Gran Canaria habrá intervalos de nubes altas, acompañados de intervalos de nubes bajas en el norte y este a primeras y últimas horas.
Además, existirán probables precipitaciones, en general de carácter débil, dispersas y ocasionales asociadas a la nubosidad de evolución diurna en el interior y este, pudiendo ser en forma de chubasco por la tarde; así como la presencia de una calima ligera.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos nubosos con predominio de las nubes bajas en el norte y oeste a primeras y últimas horas y de las nubes altas el resto del día; y calima, en general ligera, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior, oeste y sur, especialmente en las máximas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará flojo variable, con brisas. En cumbres, flojo a moderado de componente oeste.