Una DANA amenaza el puente de Todos los Santos en Canarias: los días de más lluvia y tormentas

El puente de Todos los Santos en Canarias estará marcado por la llegada de la inestabilidad meteorológica. Una DANA se acercará al Archipiélago a partir del sábado 31 de octubre, con previsión de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes, especialmente durante el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.
Según la previsión de los expertos, Tenerife y La Palma figuran entre las Islas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones intensas. En el caso de Tenerife, las lluvias podrían ser persistentes en zonas de medianías.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también contempla precipitaciones durante el fin de semana y el lunes festivo, aunque la intensidad y distribución de las lluvias deberán concretarse conforme avance la previsión.
Predicción puente de Todos los Santos: 🌞Predominio de sol en la península; sólo se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en Baleares el viernes y sábado, y en Canarias sábado, domingo y lunes, 🌡️Temperaturas máximas por encima de lo normal para la época. https://t.co/VnSSdkSeSd— AEMET (@AEMET_Esp) October 29, 2026
Cuándo llegará la DANA a Canarias
Este viernes, 30 de octubre, se espera una jornada relativamente estable, aunque con un aumento de la nubosidad y posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.
El cambio comenzará a notarse el sábado 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween.
Durante esa jornada, una depresión aislada en niveles altos, conocida como DANA, se desplazará hacia el sur por el Atlántico y se aproximará a Canarias.
Su presencia favorecerá la formación de nubosidad y el desarrollo de chubascos y tormentas durante la primera mitad del día, principalmente en las islas occidentales.
La Palma y Tenerife presentan mayor probabilidad de recibir precipitaciones de cierta intensidad, aunque también podrían registrarse chubascos aislados en el resto del Archipiélago.
Domingo 1 de noviembre: lluvias que podrían ser fuertes en Tenerife y La Palma
El domingo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, se perfila como una de las jornadas más inestables del puente.
La DANA permanecerá al oeste del Archipiélago y favorecerá la extensión de las precipitaciones hacia buena parte de las Islas.
De acuerdo con Eltiempo.es, las lluvias avanzarían de sur a norte y podrían alcanzar intensidades localmente fuertes en Tenerife y La Palma.
En Tenerife, además, existe la posibilidad de que las precipitaciones sean persistentes en medianías, donde podrían acumularse cantidades importantes si se mantiene la situación prevista.
En La Gomera, El Hierro y Gran Canaria también podrían producirse chubascos y tormentas.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura presentan inicialmente una menor probabilidad de precipitaciones intensas. Las lluvias serían más débiles y aisladas, especialmente durante la tarde.
Lunes 2 de noviembre: la inestabilidad continuará en todas las Islas
El lunes 2 de noviembre, jornada festiva en Canarias, tampoco se espera una mejoría generalizada.
La DANA continuará situada al oeste de las Islas, manteniendo unas condiciones favorables para la formación de chubascos y tormentas.
Las precipitaciones podrían registrarse desde primera hora en las islas occidentales y extenderse también a las orientales.
Durante la mañana podrían destacar los chubascos en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que por la tarde existe la posibilidad de que las lluvias ganen intensidad en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife.
Este escenario todavía presenta incertidumbre, especialmente sobre las zonas donde se concentrarán los mayores acumulados.
¿Cuándo dejará de afectar la DANA a Canarias?
La previsión apunta a una mejoría progresiva a partir del martes 3 de noviembre, cuando la DANA comenzaría a debilitarse.
Los chubascos perderían intensidad y frecuencia, aunque el tiempo inestable podría prolongarse durante los días posteriores debido a la permanencia de aire frío en las capas altas de la atmósfera.
Por tanto, la retirada de la DANA no implicaría necesariamente el final inmediato de las precipitaciones.
La evolución del fenómeno dependerá de su trayectoria y de la posición que alcance respecto a Canarias. Estos factores determinarán tanto la intensidad como la distribución de las lluvias.
Ante la posibilidad de tormentas y precipitaciones localmente fuertes durante el puente, conviene consultar las actualizaciones de la Aemet y los avisos que puedan emitir los organismos de emergencias del Gobierno de Canarias.