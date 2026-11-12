Canarias lleva 149 quesos a los premios considerados los Óscar del sector

Canarias participa con 149 quesos en los World Cheese Awards 2026, uno de los concursos internacionales más importantes del sector, que se celebra este jueves, 12 de noviembre, en Córdoba. Las elaboraciones del Archipiélago se enfrentan a miles de productos procedentes de distintos países en una competición que reconoce a los mejores quesos del mundo.
El certamen alcanza su 38.ª edición y forma parte del Andalucía Gusto del Sur International Cheese Festival, que se desarrolla hasta el domingo 15 de noviembre. La organización prevé reunir más de 5.000 quesos de más de 40 países, evaluados por un jurado internacional.
El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha facilitado la presencia de las queserías de las Islas para impulsar la promoción de sus productos y favorecer nuevas oportunidades comerciales.
¿De qué islas proceden los 149 quesos canarios?
La participación canaria incluye elaboraciones de seis islas, con Gran Canaria y Tenerife a la cabeza.
De los 149 quesos inscritos, 144 han sido registrados mediante el servicio del ICCA, mientras que otros cinco concurren a través del Cabildo de Gran Canaria.
La distribución de los productos gestionados por el instituto autonómico es la siguiente:
- Gran Canaria: 39 quesos.
- Tenerife: 38 quesos.
- Fuerteventura: 23 quesos.
- La Palma: 21 quesos.
- Lanzarote: 21 quesos.
- El Hierro: dos quesos.
Entre las elaboraciones participantes figuran productos acogidos a las tres denominaciones de origen protegidas del Archipiélago: Queso Majorero, Queso Palmero y Queso de Flor de Guía y Queso de Guía.
Esta última denominación comprende las variedades Flor de Guía, Media Flor de Guía y Guía.
Canarias promociona 264 productos agroalimentarios en Córdoba
La presencia de las Islas va más allá del concurso internacional.
El ICCA y Proexca han habilitado un espacio expositivo de 15 metros cuadrados en el recinto ferial de Córdoba, donde se promocionan 264 elaboraciones de 85 empresas canarias.
Entre estos productos figuran 66 que resultaron premiados en la última edición del Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por el Ejecutivo autonómico.
Uno de los protagonistas es el queso semicurado de leche cruda de cabra untado con gofio de La Gloria, reconocido como Mejor Queso de Canarias 2026.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha participado en la inauguración del festival y ha destacado la importancia de estos encuentros para dar a conocer las producciones de las Islas.
Según ha explicado, la participación permite mostrar la diversidad de los quesos canarios, intercambiar experiencias con productores de otros territorios y establecer contactos comerciales que faciliten su entrada en nuevos mercados.
Como novedad este año, el ICCA asume los gastos de inscripción y logística de las queserías que participan a través de su servicio, además de ofrecer asistencia técnica para completar los registros.
Catas de quesos canarios y encuentros con productores
El programa del festival incluye una cata divulgativa de quesos canarios, de aproximadamente 40 minutos, dirigida al público asistente.
La actividad permitirá conocer las variedades, los métodos de elaboración y las características de estos productos, así como su relación con las razas ganaderas autóctonas y las tradiciones de cada Isla.
También están previstas visitas guiadas a la zona del concurso los días 13 y 14 de noviembre, con degustaciones de algunas de las muestras participantes.
Por su parte, Proexca ha organizado, junto al Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara y el proyecto C de Canarias, una misión empresarial dirigida a ganaderos y queseros majoreros.
La iniciativa busca facilitar el intercambio de conocimientos y ampliar los contactos profesionales. Fuerteventura contará, además, con un espacio expositivo propio que prestará especial atención a los quesos de Pájara.
Gran Canaria también ha organizado una delegación de alrededor de 25 profesionales y representantes de queserías, coordinada por el Cabildo insular y la Asociación de Queserías de Gran Canaria (ASOQUEGRAN).
La participación en Córdoba forma parte de la estrategia del Gobierno autonómico para promocionar los productos agroalimentarios canarios y mejorar sus posibilidades de comercialización dentro y fuera de España.