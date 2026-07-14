Este es el elegido como Mejor Queso de Canarias 2026: una joya untada en gofio

El queso La Gloria de leche cruda semicurado de cabra untado con gofio, elaborado en Gran Canaria por José Miguel Ortega Suárez, se ha coronado como el Mejor Queso de Canarias 2026 en el Concurso Oficial Agrocanarias. Este prestigioso certamen, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), ha celebrado su edición más competitiva con la participación de 264 muestras procedentes de 85 queserías de todo el Archipiélago.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, junto al director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, anunciaron este martes el fallo del jurado. La cita técnica se desarrolló los días 24 y 25 de junio en La Palma, registrando un incremento de participación del 13,33% respecto al año anterior.
Tradición familiar y éxito en Gran Canaria
La quesería La Gloria, liderada por José Miguel Ortega Suárez y Francisca Olga Pérez Navarro, representa el relevo generacional de una larga tradición familiar. Con una cabaña ganadera de dos mil cabras de raza majorera, la explotación produce una media de 65.000 kilos de queso al año utilizando exclusivamente leche cruda. No es el primer gran éxito de la marca: en 2021, su elaboración untada con aceite de oliva virgen extra ya obtuvo el máximo galardón de la comunidad autónoma.
En el reparto insular de galardones, Gran Canaria lideró la clasificación con 22 premios. Le siguieron La Palma con 16 distinciones, Fuerteventura con 14, Lanzarote con ocho, Tenerife con cinco, La Gomera con dos y El Hierro con un reconocimiento. En total, el jurado distribuyó 66 premios, repartidos en 38 grandes medallas de oro, 22 medallas de oro y seis distinciones especiales.
Los grandes premios especiales de 2026
El certamen también reconoció la excelencia de otras producciones locales a través de sus categorías específicas:
- Mejor Queso de Producción Limitada 2026: Otorgado a El Minero, un queso de leche cruda de cabra con cobertura de ceniza y Penicillium candidum, elaborado por Melquiades Ancor Expósito Hernández en Tenerife.
- Mejor Queso Ecológico de Canarias 2026: Recayó en Aborigen, de Jenifer Santos Cabrera (Tenerife), en la modalidad de leche cruda viejo de cabra.
- Mejor Queso Popular de Canarias 2026: Elegido por un jurado del CIFP Virgen de Las Nieves en La Palma, el premio fue para La Candilera ahumado (DOP Queso Palmero), de Moisés Carmona Fernández.
- Mejor Queso Infantil: Los escolares seleccionaron a Julián Díaz untado con aceite de oliva (DOP Queso Majorero), de la empresa Arquema.
- Mejor Imagen y Presentación: Distinción otorgada a La Ampuyenta (DOP Queso Majorero), de Héctor Luis Cabrera González.
Proyección internacional para el sector canario
El director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, destacó que Agrocanarias funciona como una plataforma estratégica de promoción. Por ello, confirmó que todas las queserías admitidas en el certamen contarán con el respaldo económico y logístico del organismo para competir en el World Cheese Awards 2026 y en el Campeonato Gourmets Quesos 2027.
El consejero Narvay Quintero concluyó que estos resultados demuestran el “extraordinario momento” que vive el sector ganadero y quesero del Archipiélago, consolidando producciones tradicionales que alcanzan la máxima excelencia de manera sostenible.