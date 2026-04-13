¿Dónde se hacen los mejores quesos de Tenerife? El listado completo de los ganadores de Pinolere

La geografía del sabor en Tenerife ya tiene sus nuevos referentes. La XIII edición del Concurso Insular de Quesos ‘Pinolere 2026’ ha revelado el nombre de las queserías que marcan la excelencia en la Isla.
El jurado, tras una exhaustiva cata en la Casa del Vino de El Sauzal, ha distribuido los galardones entre explotaciones de toda la Isla, confirmando el alto nivel del sector primario tinerfeño.
El consejero de Sector Primario, Valentín González, ha destacado que este certamen no solo premia un producto, sino “el esfuerzo diario de nuestras familias ganaderas”. Según González, el listado de este año demuestra que la Isla es un referente en sostenibilidad y calidad, donde la tradición convive con propuestas de vanguardia.
El sur y el área metropolitana, en lo más alto
Si se busca el máximo galardón de esta edición, hay que mirar hacia el sur. La Quesería Montesdeoca, ubicada en Adeje, ha logrado la Gran Medalla de Oro con su queso añejo de leche pasteurizada de cabra con cobertura de gofio, considerado el mejor del concurso.
En el área metropolitana, la Quesería La Florida (La Laguna) ha reafirmado su dominio en la categoría de frescos. La explotación lagunera se ha llevado el prestigioso Premio Pedro Molina Ramos, además de imponerse en las modalidades de leche cruda fresca y ahumada.
Los mejores quesos por categorías y municipios
El listado de premiados dibuja un mapa detallado de la calidad quesera en Tenerife, con ganadores distribuidos por toda la geografía insular:
Quesos Innovadores y “No Tradicionales”:
- Oro: Para Santa Úrsula. La Quesería Granja Ara ha sorprendido con “El Minero”, un queso de leche cruda de cabra con cobertura de ceniza.
- Plata: Montesdeoca (Adeje).
- Bronce: Quesería Pinolere (La Orotava), por su innovador uso del higo tuno tinto.
Especialistas en Leche Pasteurizada:
- Guía de Isora: La Quesería El Isorano ha hecho historia en esta edición al conseguir tres oros (Fresco, Semicurado de pimentón y Curado de gofio).
- El Tanque: La Quesería JG Meneses se ha alzado con el oro en la competitiva categoría de queso fresco.
Excelencia en Leche Cruda:
- Santa Cruz de Tenerife: La Quesería Abuelo Manuel destaca con el oro en semicurado de pimentón.
- La Orotava: El primer puesto en la modalidad de ahumados de leche cruda ha recaído en la Quesería Pinolere.
- Arafo: El reconocimiento a la producción ecológica ha sido para la Quesería Aborigen, que obtuvo el oro en la categoría de curados.
Reconocimiento a la imagen de marca
Más allá del sabor, el concurso también ha premiado la presentación y el valor comercial de los productos. En este apartado, el Premio Mejor Imagen ha viajado hasta Arico, recayendo en la marca Qosos Majuca.
Esta XIII edición de Pinolere consolida el mapa de las queserías artesanales que, en palabras del Cabildo, “mantienen vivo el paisaje y la economía rural” de la isla. Con estos resultados, el consumidor tinerfeño dispone de una guía actualizada para localizar los mejores productos locales directamente desde su origen.