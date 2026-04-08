Más de 30 queserías de Canarias y cocina en directo: la Feria del Queso de La Orotava regresa con su edición más ambiciosa

El municipio de La Orotava vuelve a convertirse este fin de semana en la capital del queso de Canarias con la celebración de la XV Feria del Queso en el Parque Etnográfico de Pinolere, un evento consolidado que pone en valor el sector ganadero, el producto local y las tradiciones vinculadas al mundo rural.
En esta edición se darán cita un nutrido número de queserías, ganaderos y artesanos de todo el Archipiélago, y paralelamente se desarrollará un amplio programa de actividades con talleres de ordeño para los más pequeños, exposiciones de razas autóctonas, degustaciones, catas y concursos.
Durante la mañana de ayer se presentó en el Ayuntamiento el programa de la feria, con la participación del consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero; el consejero del Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife, Valentín González; el alcalde, Francisco Linares, y el gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús García. También se contó con el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Andrés Díaz Matoso; la concejala responsable del barrio de Pinolere y el edil de Agricultura, Yurena Luis y Alexis Pacheco, respectivamente, y el presidente de la asociación cultural Pinolere, Leoncio Luis.
El recinto ferial abrirá sus puertas el sábado a partir de las 10.00 horas con más de medio centenar de stands, en los que se ubicarán una treintena de queserías de todas las Islas ofreciendo sus tradicionales quesos. En el resto de los espacios se ofrecerán productos gastronómicos tradicionales que también se podrán degustar, vinos de la D.O. Valle de La Orotava, cervezas artesanales de Canarias y otros productos de artesanía.
A partir de esa hora se dará inicio a un completo programa de actividades dirigidas a todos los públicos y a lo largo de la jornada se desarrollarán exposiciones, talleres, actuaciones musicales, demostraciones tradicionales y encuentros dedicados a las razas autóctonas de Canarias. Entre los actos destacados de esta jornada se encuentra la apertura de la exposición de fotografías Cortijos, pastoreo y queserías, así como la muestra de razas autóctonas.
También se celebrarán exhibiciones como el salto del pastor canario y el juego del palo, talleres infantiles de ordeño y encuentros monográficos dedicados a razas como el perro ratonero palmero o el majorero. A las 13.00 horas tendrá lugar la inauguración oficial de la feria, que contará con la presencia de autoridades locales, insulares y regionales, e incluirá un homenaje a la Asociación de Productores Queseros Artesanos de Tenerife por su apoyo al sector y a esta cita. Asimismo, se dará lectura al Acta del XIII Concurso Insular de Quesos Pinolere 2026.
El programa del sábado se completa con propuestas como el maridaje sensorial Cuéntame un queso, talleres especializados en la elaboración de tablas de queso, presentaciones culturales, catas comentadas y actuaciones musicales.
La programación del domingo continuará desde las 10.00 horas con nuevas actividades, entre las que destacan talleres, cocina en directo centrada en productos locales como el queso y el cochino negro canario, así como la proyección del documental Tradición y resiliencia. Pastoras y queseras de Gran Canaria. Durante esta jornada también se celebrará un homenaje al cabrero del Valle de La Orotava Dailos Farrais Rodríguez, en reconocimiento a su trayectoria vinculada al mundo ganadero.
La feria volverá a ofrecer espacios formativos como las catas de quesos de Tenerife, junto a actividades infantiles y actuaciones musicales que acercan al público al patrimonio etnográfico y ganadero del Archipiélago. Finalmente, a las 18.00 horas tendrá lugar la clausura de esta edición.
Las entradas, con un precio de 3 euros, se podrán adquirir directamente en taquilla el mismo día del evento en el recinto etnográfico de Pinolere. La entrada será gratuita para menores de 8 años, mientras que los niños y niñas de entre 8 y 14 años abonarán 1,5 euros. Asimismo, las personas que participen en la iniciativa gastronómica Desayunos con queso en La Orotava podrán obtener una entrada para asistir a la feria.
Narvay Quintero aseguró que el Gobierno de Canarias seguirá apoyando este encuentro, organizado por la Asociación Cultural Pinolere y respaldado por distintas administraciones y entidades, “que reúne tradición, conocimiento y producto local”.
Por su parte, Valentín González, subrayó la apuesta firme del Cabildo de Tenerife por el sector a través de iniciativas como el Concurso Insular de Quesos y la Feria del Queso.
El alcalde, Francisco Linares, valoró el potencial de esta feria regional, “un encuentro que pone en valor nuestra identidad y canariedad, que permite visibilizar y dar protagonismo al sector primario, a la par que contribuir a fomentar la importancia de apoyar el consumo del producto local kilómetro cero”.