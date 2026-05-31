Trabajadores del HUC muestran su repulsa ante los recortes de contratación

Los trabajadores del Hospital Universitario de Canarias (HUC) manifestaron su absoluto rechazo a los recortes en la contratación de personal laboral, la falta de cobertura de las bajas y la negativa a la contratación de personal para cubrir las vacaciones que está aplicando la dirección del Complejo y los efectos negativos que tendrán sobre la calidad asistencial.
Al déficit crónico de plantilla de todos los grupos profesionales que sufre el hospital de referencia del área norte de Tenerife y de La Palma, con los trabajadores desbordados por la sobrecarga laboral y asistencial, y la imagen que ofrece la gestión e infraestructura de su servicio de urgencias, ahora se suma la no sustitución del personal laboral, la falta de cobertura de las bajas y la negativa a la contratación de los planes de vacaciones, que han sido suspendidos desde ayer, para luego, asignar contratos de sustitución “troceados” por quincenas o meses. “Esto viene a desmentir los repetidos falsos y maquillados discursos de la administración respecto a la situación”, afirma Intersindical Canaria.
Todo esto abunda en las “ya insufribles cargas de trabajo” por falta de cobertura de las plantillas mínimas, en la pérdida de la estabilidad laboral, en el aumento de la precariedad, en la escasa contratación y, desde el punto de vista asistencial, los pacientes serán desatendidos por el cierre de las agendas de consultas, con el aumento de las listas de espera y la saturación de las Urgencias”, lamenta IC.
El pasado viernes, los trabajadores del Hospital Universitario de Canarias mostraron su rechazo a los férreos recortes encubiertos en la contratación de personal, que está aplicando la dirección del HUC y sus efectos negativos sobre la calidad asistencial, apoyando una concentración que, partió del Edificio de Hospitalización, avanzó hacia el Pabellón de Gobierno y finalizó en el Edificio de Consultas, convocada por Intersindical Canaria y otras organizaciones. Encabezaron la marcha dos pancartas con los mensajes: ¡No al esclavismo! dignificación laboral en Sanidad o A los trabajadores temporales quieren quitarnos el contrato de trabajo.
Pese a que la dirección niega la mayor, el conflicto es real y, en caso de no revertirse la situación, los sindicatos intensificaran las medidas de presión que extenderán al resto de centros.
Cuestionado por DIARIO DE AVISOS sobre los recortes en la contratación, la dirección del Hospital Universitario de Canarias señaló que “se está contratando todo lo que se propone”.
SATSE reclama medidas urgentes para cubrir el 100% de las ausencias
En la misma línea se ha manifestado el sindicato SATSE Canarias que ha solicitado “medidas urgentes para cubrir el 100% de las ausencias” de la plantilla de Enfermería y Fisioterapia del hospital lagunero.
El secretario provincial de SATSE en Tenerife, Alejandro Gordillo, manifestó que nos volvemos a dirigir a la gerencia y a la dirección de recursos humanos “para que cesen en este recorte en la contratación del personal de enfermería y fisioterapia en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Denuncia que “no se están cubriendo prácticamente ninguna de las ausencias, tanto de incapacidades temporales, planes de vacaciones u otros permisos retribuidos”. “No puede ser que en una plantilla mermada como la del Hospital Universitario de Canarias los trabajadores asuman los recortes que quiere imponer la administración”.
El representante del sindicato de enfemería y fisioterapia en el HUC, señala que la falta de efectivos y los recortes que quieren imponer “supone una sobrecarga de trabajo para la plantilla y un riesgo en la asistencia sanitaria hacia los pacientes del área norte de Tenerife”.
Es por ello que desde SATSE “solicitamos medidas urgentes para cubrir el 100% de las ausencias de los profesionales de enfermería y fisioterapia”. El últimos estudios del Instituto Carlos III señala que “un 40% de las enfermeras se plantean abandonar la profesión. Entre las causas están estos recortes”.