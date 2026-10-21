Ana Joyanes, portavoz de los médicos de Atención Primaria de Canarias: “La gente ya no se acuerda de qué es un catarro”

La llegada de las temperaturas más frescas a Canarias ha coincidido con un incremento de las enfermedades respiratorias y una mayor presión sobre los servicios de urgencias hospitalarias. Ante esta situación, Ana Joyanes, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, ha hecho un llamamiento a la población para recuperar el sentido común a la hora de afrontar los catarros y evitar acudir innecesariamente a los centros sanitarios.
En declaraciones a COPE Canarias, la facultativa ha lamentado que buena parte de la población haya olvidado cómo actuar ante los síntomas habituales de un resfriado. “Ya no se acuerda de qué es un catarro, ya no se acuerda de qué remedios hay que hacer antes de acudir a un centro sanitario”, ha señalado.
Joyanes considera que muchos cuadros respiratorios leves pueden resolverse en casa con medidas sencillas, sin necesidad de acudir a las urgencias hospitalarias. También ha recordado que algunas de las lecciones aprendidas durante la pandemia, como el uso de mascarilla para evitar contagios cuando se presentan síntomas respiratorios, parecen haber quedado en el olvido.
Qué hacer cuando tenemos un catarro
La portavoz de los médicos de Atención Primaria insiste en que la mayoría de las infecciones respiratorias virales no complicadas se resuelven por sí solas y no requieren tratamientos específicos.
Para aliviar los síntomas, recomienda recurrir a “medidas generales, las de toda la vida”, como mantener una hidratación adecuada, descansar y utilizar antitérmicos cuando estén indicados.
En el caso de la congestión nasal, aconseja el uso de suero fisiológico en lugar de recurrir de forma indiscriminada a productos vasoconstrictores.
Estas recomendaciones están dirigidas a los cuadros leves, caracterizados por congestión, malestar general o dolores musculares moderados, siempre que no aparezcan síntomas que puedan indicar una complicación.
¿Cuándo debemos acudir al médico por un catarro?
Aunque la mayoría de los resfriados no requieren atención hospitalaria, Joyanes advierte de que existen determinadas señales que sí justifican una valoración médica.
Entre ellas, destaca la fiebre elevada durante varios días, la dificultad respiratoria, la expectoración oscura o la aparición de ruidos torácicos.
También señala que las sospechas de neumonía o las dificultades importantes para respirar requieren atención sanitaria, frente a los catarros o gripes no complicados.
“Debemos reservar las urgencias hospitalarias para lo que realmente están diseñadas, que es para casos graves que necesitan una atención un poco más allá de atención primaria o del sentido común”, explica.
En cualquier caso, ante una dificultad respiratoria importante u otros síntomas graves, es necesario buscar atención urgente. Las personas vulnerables o con enfermedades previas también pueden necesitar una valoración médica aunque sus síntomas iniciales parezcan leves.
“No todo lo que nos molesta es importante”
La facultativa también se ha pronunciado sobre la percepción de que las dificultades para conseguir una cita en Atención Primaria empujan a muchos pacientes a acudir directamente a los hospitales.
Joyanes considera que esta idea es “falsa” y recuerda que los centros de salud disponen de mecanismos para atender situaciones que requieren una valoración sin esperar a una cita ordinaria. “Si una persona necesita ser vista en atención primaria, será vista”, asegura.
En este sentido, diferencia entre las listas de espera habituales y la posibilidad de solicitar atención fuera de hora cuando las circunstancias lo justifican. Su mensaje es claro: no todos los síntomas requieren una visita inmediata al médico y es necesario distinguir entre un malestar leve y una situación que realmente precisa asistencia sanitaria.
“No hay que saturar ni atención primaria ni atención hospitalaria, hay que tener cabeza. No todo lo que nos molesta es importante”, sentencia.
El riesgo de solicitar pruebas médicas innecesarias
Otro de los aspectos sobre los que ha advertido la portavoz es la realización de pruebas diagnósticas que no siempre están justificadas. Joyanes pone como ejemplo las radiografías que algunos pacientes solicitan para quedarse tranquilos, aunque su situación clínica no requiera necesariamente este tipo de exploraciones.
“Se está acumulando la radiación en tu cuerpo, con lo cual no todo lo que te hagan de más es bueno para tu salud”, advierte.
La facultativa recuerda que, en numerosos casos, una exploración en el centro de salud puede resultar suficiente para valorar al paciente. Pruebas sencillas como la medición de la saturación de oxígeno y la auscultación pulmonar permiten detectar posibles complicaciones y determinar si es necesario realizar otras exploraciones.
Por ello, insiste en la importancia de utilizar los recursos sanitarios de forma responsable, sin dejar de acudir al médico cuando aparezcan síntomas de alarma.