Los teléfonos móviles de miles de personas en Tenerife emitirán este jueves, 22 de octubre, un fuerte sonido de alerta acompañado de una vibración. Se trata de una prueba del sistema de emergencias ES-Alert, que el Gobierno de Canarias realizará dentro del simulacro de riesgo volcánico VOLCANEX Tenerife 2026.
El ejercicio, organizado por el Cabildo de Tenerife, se desarrollará principalmente en el municipio de Guía de Isora y permitirá comprobar el funcionamiento de los avisos de Protección Civil ante una posible emergencia volcánica.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 tiene previsto enviar tres mensajes entre las 9.00 y las 14.00 horas, aunque no todos estarán dirigidos a las mismas zonas.
La Dirección General de Emergencias insiste en que no existe una emergencia volcánica real ni una orden general de evacuación o confinamiento. Por tanto, quienes reciban estos mensajes no tendrán que realizar ninguna actuación extraordinaria.
Esta es la guía para conocer cómo funcionará la prueba y resolver las principales dudas.
¿A qué hora sonará la alerta ES-Alert en Tenerife?
El Gobierno de Canarias ha establecido una franja comprendida entre las 9.00 y las 14.00 horas del jueves 22 de octubre para realizar los tres envíos previstos. Según la planificación difundida a los centros educativos, los horarios orientativos son los siguientes:
- De 9.00 a 9.15 horas: primer aviso, dirigido a toda la isla de Tenerife, para comunicar un cambio simulado del semáforo volcánico a naranja.
- De 11.00 a 11.15 horas: segundo aviso, destinado principalmente a Guía de Isora y Santiago del Teide, para informar de una evacuación preventiva simulada en Chirche y Aripe.
- Alrededor de las 14.00 horas: tercer mensaje, que comunicará la finalización del simulacro.
Los teléfonos podrán recibir las alertas en el momento de su emisión o posteriormente, si entran en la zona de cobertura mientras el aviso continúa activo.
¿En qué municipios e islas se recibirá la alerta?
El primer mensaje ES-Alert tendrá como área objetivo toda la isla de Tenerife, por lo que podrán recibirlo los teléfonos móviles compatibles que se encuentren dentro de la cobertura seleccionada para el ejercicio.
Sin embargo, debido al alcance de las antenas de telefonía, también podría llegar a determinadas zonas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como a embarcaciones que naveguen por los canales marítimos entre las islas. El segundo aviso estará dirigido principalmente a Guía de Isora y Santiago del Teide. No obstante, podría recibirse también en Adeje, Los Silos, Buenavista del Norte y El Tanque, además de algunos sectores de La Palma, La Gomera y El Hierro.
El Gobierno autonómico aclara que recibir un mensaje fuera de la zona prevista no significa que el municipio esté afectado por las medidas simuladas.
¿Qué significa la alerta por semáforo volcánico naranja?
El primer mensaje informará de un cambio simulado del semáforo volcánico a naranja, siguiendo el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA).
Es importante tener en cuenta que se trata exclusivamente de un ejercicio. El aviso no significa que haya comenzado una erupción ni que exista una amenaza volcánica real para la población. Tampoco implica la adopción de medidas generales de evacuación o confinamiento en Tenerife.
Por su parte, el segundo mensaje comunicará una evacuación preventiva simulada limitada a las zonas de Chirche y Aripe, dentro del ejercicio VOLCANEX Tenerife 2026.
¿Qué debo hacer cuando suene la alerta en el móvil?
Cuando llegue el aviso, el teléfono emitirá un sonido intenso y vibrará, mientras muestra un mensaje de Protección Civil en la pantalla. La notificación estará identificada con la palabra «PRUEBA».
Las recomendaciones del 112 Canarias son:
- Mantener la calma cuando comience a sonar el dispositivo.
- Leer el contenido del mensaje para conocer la información del simulacro.
- Pulsar «Aceptar» para cerrar la notificación y detener el sonido.
- No responder al aviso ni llamar al 112, salvo que exista una emergencia real que requiera asistencia.
En caso de estar conduciendo, es importante evitar frenazos o maniobras bruscas. Se debe continuar hasta encontrar un lugar seguro donde detener el vehículo antes de consultar el teléfono.
También se recomienda explicar previamente el funcionamiento de ES-Alert a las personas mayores o a quienes puedan desconocer este sistema, para evitar que se alarmen.
¿Sonará la alerta si tengo el móvil en silencio?
Sí. Los teléfonos compatibles pueden recibir el aviso aunque estén configurados en modo silencio o tengan la pantalla bloqueada. El sonido de ES-Alert es diferente al de una notificación convencional. Se reproduce con una intensidad elevada y está diseñado para llamar la atención de las personas que se encuentran en una zona de emergencia.
Además, el teléfono vibrará y mostrará el mensaje en pantalla. El sonido no se puede modificar como si se tratara de una llamada o una notificación habitual.
¿Qué pasa si tengo el teléfono apagado o en modo avión?
Los teléfonos apagados o en modo avión no recibirán la alerta mientras permanezcan en esas condiciones.
Sin embargo, si el usuario vuelve a encender su dispositivo o recupera la conexión a la red móvil durante el periodo de vigencia del aviso, podría recibirlo posteriormente.
Lo mismo sucede con los teléfonos que se encuentren temporalmente fuera de cobertura y vuelvan a conectarse mientras el mensaje siga activo. Por tanto, no todas las personas recibirán necesariamente la notificación a la misma hora.
¿Cómo saber si mi móvil puede recibir ES-Alert?
La mayoría de los teléfonos móviles modernos pueden recibir estos mensajes sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.
Según el 112 Canarias, los dispositivos con Android 11 o superior y los iPhone con iOS 15.6 o posterior tienen activada por defecto la recepción de alertas de Protección Civil.
Quienes tengan versiones anteriores deberán comprobar la configuración de su teléfono.
En dispositivos Android, esta función puede encontrarse en los ajustes de seguridad y emergencias, aunque la ubicación exacta depende del fabricante.
En los iPhone, las opciones correspondientes se encuentran en el apartado de notificaciones, dentro de los ajustes del dispositivo.
El 112 Canarias dispone de una guía oficial para configurar las alertas de emergencia en diferentes modelos de teléfonos.
¿Puedo recibir el aviso si estoy de vacaciones en Tenerife?
Sí. Los turistas que se encuentren en Tenerife durante el simulacro también podrán recibir los mensajes en sus teléfonos móviles, siempre que sean compatibles y estén correctamente configurados.
El sistema no distingue entre residentes y visitantes, ya que utiliza las antenas de telefonía móvil de las zonas seleccionadas.
Además, los avisos podrán recibirse en inglés si el teléfono está configurado en un idioma diferente al español.
No es necesario tener un número español ni registrarse previamente para recibir las alertas.
¿Y si no recibo ninguna alerta durante el simulacro?
No recibir el mensaje no significa necesariamente que exista un problema con el teléfono.
La recepción depende de factores como la compatibilidad del dispositivo, su configuración, la cobertura disponible y la zona en la que se encuentre el usuario.
Los teléfonos que permanezcan apagados, en modo avión o sin cobertura durante todo el periodo de vigencia del aviso podrían no recibirlo.
Las personas interesadas pueden consultar las recomendaciones del 112 Canarias para comprobar la configuración de sus dispositivos.
¿Para qué sirve ES-Alert y cuándo se utiliza?
ES-Alert es una herramienta del Sistema Nacional de Protección Civil que permite enviar mensajes directamente a los teléfonos móviles situados en una zona determinada.
Funciona mediante tecnología de difusión por celdas de telefonía móvil, por lo que no es necesario instalar una aplicación, facilitar datos personales ni suscribirse a ningún servicio.
Su finalidad es transmitir instrucciones de autoprotección a la ciudadanía ante emergencias como incendios forestales, inundaciones, erupciones volcánicas o fenómenos meteorológicos adversos.
El sistema ya se ha utilizado en emergencias reales en Canarias, entre ellas los incendios forestales de Tenerife y La Palma.
La prueba de este jueves permitirá comprobar su funcionamiento y familiarizar a la población con un aviso que, en una situación real, puede resultar fundamental para recibir instrucciones de seguridad.
En cualquier caso, el aviso del 22 de octubre forma parte de un simulacro y no implica que exista una emergencia volcánica en Tenerife.