José Díaz Flores, director general de Salud Pública de Canarias, sobre el brote de meningitis: “Se ha realizado seguimiento a los posibles contactos”

El director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Díaz Flores, ha explicado las medidas adoptadas tras detectarse un brote de meningitis vírica por enterovirus en el CEIP Tigaday, situado en La Frontera, en El Hierro. Tres alumnos de tres, seis y siete años han necesitado hospitalización, aunque todos presentan una evolución favorable.
Díaz Flores ha confirmado que dos de los menores ya han recibido el alta hospitalaria, mientras que el tercero continúa ingresado. Los tres afectados son varones y pertenecen al mismo centro educativo.
En unas declaraciones sobre la situación sanitaria, el responsable de Salud Pública ha detallado que la Dirección General activó el protocolo previsto para este tipo de brotes desde que tuvo conocimiento del primer caso.
“Desde la Dirección General de Salud Pública se activó el protocolo para este tipo de situaciones”, ha señalado Díaz Flores, quien ha precisado que se está realizando un seguimiento de los posibles contactos de los menores afectados.
Seguimiento de contactos y vigilancia de nuevos casos
El director general ha explicado que las actuaciones sanitarias se centran en identificar posibles contactos de los casos confirmados y reforzar la vigilancia de síntomas compatibles con la infección.
En este sentido, ha indicado que también se ha alertado a los profesionales sanitarios de la zona para que puedan “detectar precozmente síntomas compatibles con esta infección en otras personas”.
El objetivo de estas medidas es facilitar la identificación de posibles nuevos afectados y mantener el seguimiento del brote.
De acuerdo con la información difundida este miércoles, 21 de octubre, por la Consejería de Sanidad, el primer menor comenzó a presentar síntomas a principios de mes, mientras que el último caso confirmado inició la sintomatología a mediados de octubre.
Por el momento, los tres casos notificados corresponden a alumnos del CEIP Tigaday, sin que la información oficial confirme otros afectados asociados al brote.
Sanidad recomienda valorar las clases virtuales
La Dirección General de Salud Pública también ha trasladado recomendaciones específicas para reducir el riesgo de transmisión en el entorno escolar.
Entre ellas figura valorar la posibilidad de establecer enseñanza virtual en los niveles educativos de los menores afectados de seis y siete años.
Esta propuesta responde a la hipótesis sanitaria de que el virus haya circulado entre menores infectados que no presentan síntomas.
Respecto al alumno de tres años, Salud Pública señala que ya ha transcurrido el periodo de incubación sin que se hayan registrado casos secundarios entre niños de su edad.
La recomendación de estudiar la enseñanza virtual no supone, por sí sola, la confirmación de que se hayan suspendido las clases presenciales. Las declaraciones facilitadas de Díaz Flores tampoco confirman esa suspensión.
Las autoridades sanitarias han pedido, además, a las familias de menores residentes en La Frontera que eviten lugares comunes donde puedan coincidir con otros niños, con la finalidad de reducir las posibilidades de contagio.
Qué síntomas deben vigilar las familias
La meningitis vírica puede provocar fiebre de aparición repentina, dolor de cabeza intenso y rigidez de nuca. También pueden aparecer náuseas, vómitos, dolor abdominal y molestias de garganta.
Según la Dirección General de Salud Pública, la evolución suele ser favorable y la recuperación generalmente es completa, aunque algunos pacientes requieren ingreso hospitalario.
www3.gobiernodecanarias.org
Los enterovirus se transmiten principalmente entre personas por vía fecal-oral. Además, algunas personas infectadas no desarrollan síntomas, lo que puede dificultar la identificación de las cadenas de transmisión.
Por ello, Sanidad recomienda lavarse las manos con agua y jabón, especialmente después de utilizar el baño y antes de comer. También insiste en reforzar la limpieza de superficies y evitar compartir vasos, botellas y cubiertos.
Las familias deben solicitar valoración médica urgente si un menor presenta síntomas compatibles con meningitis, especialmente fiebre acompañada de dolor de cabeza intenso o rigidez de nuca.
El Servicio Canario de la Salud mantiene activadas las actuaciones de vigilancia y seguimiento de contactos tras los tres casos confirmados en El Hierro.