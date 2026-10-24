Un hombre de 78 años, grave tras caer con su coche por un barranco en La Gomera

Un hombre de 78 años ha resultado herido de gravedad este sábado, 24 de octubre, después de que el vehículo en el que circulaba se saliera de la vía y se precipitara por un barranco desde una altura aproximada de 10 metros en Lomo del Balo, en el municipio de Valle Gran Rey, en La Gomera.
El accidente se produjo sobre las 11:16 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de lo ocurrido y activó a los recursos de emergencia.
Según ha informado el 112 Canarias, hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Valle Gran Rey, que tuvieron que liberar al afectado del interior del vehículo accidentado.
Una vez rescatado, los bomberos trasladaron al hombre hasta la ambulancia movilizada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Evacuado en helicóptero medicalizado a Tenerife
El personal médico y de enfermería del centro de salud de Valle Gran Rey asistió al afectado en el lugar del accidente y comprobó que presentaba diversos traumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia.
Tras estabilizarlo, los sanitarios lo trasladaron en ambulancia hasta el Puerto de Vueltas, donde esperaba un helicóptero medicalizado del SUC.
La aeronave evacuó al herido hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, para recibir atención especializada.
En el operativo también participaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que colaboraron con los bomberos para asegurar la zona y facilitar las maniobras de aterrizaje y despegue del helicóptero.
La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
Por el momento, no han trascendido las causas que provocaron la salida de vía del vehículo.