El Congreso SEMES-Canarias reúne en Santa Cruz a 130 profesionales de las urgencias y emergencias sanitarias de todas las islas

Santa Cruz de Tenerife ha acogido los días 23 y 24 de octubre el Congreso SEMES-Canarias 2026, un encuentro que ha reunido a alrededor de 130 profesionales de las urgencias y emergencias sanitarias procedentes de todas las islas del Archipiélago para compartir conocimientos, actualizar procedimientos clínicos y analizar los principales retos de la atención urgente.
El programa científico ha combinado sesiones de actualización médica, presentación de comunicaciones científicas y talleres prácticos centrados en situaciones de especial complejidad, con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre profesionales de distintos ámbitos asistenciales y mejorar la respuesta ante las emergencias.
Entre los asuntos abordados durante el congreso ha destacado la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina de urgencias, con sesiones dedicadas a sus posibilidades para apoyar el diagnóstico por imagen, su utilización en la práctica clínica y las perspectivas de desarrollo de estas herramientas. La detección del VIH en los servicios de urgencias y el uso de marcadores de daño cerebral en pacientes con traumatismo craneoencefálico también han formado parte de las sesiones científicas.
El programa ha incluido, además, debates sobre la atención a pacientes con sospecha de sepsis, insuficiencia cardiaca y dolor torácico, así como sobre los criterios de evaluación y toma de decisiones clínicas en estos escenarios. Asimismo, una mesa específica ha permitido analizar la respuesta al accidente ferroviario de Adamuz desde las perspectivas de los servicios de extinción de incendios, la atención extrahospitalaria y los equipos hospitalarios.
La formación práctica ha tenido un papel destacado en las actividades del congreso, con talleres sobre rescate en emergencias, atención al parto extrahospitalario, ecografía torácica, valoración del paciente politraumatizado, acceso ecoguiado a vías venosas, alternativas a la ventilación invasiva y salvamento acuático.
El encuentro también ha dedicado una parte de su programa a la intervención sanitaria en situaciones que se desarrollan fuera de los entornos asistenciales habituales, como los rescates en alta montaña, la atención médica en alta mar y las actuaciones de cooperación sanitaria. Estos contenidos han permitido abordar las particularidades de escenarios que requieren coordinación, preparación técnica y capacidad de adaptación por parte de los equipos de emergencia.
El Congreso SEMES-Canarias 2026 ha concluido este sábado con la presentación de las últimas comunicaciones científicas, la entrega de premios y la clausura, poniendo fin a dos jornadas de actividad formativa y científica dirigidas a profesionales de las urgencias y emergencias sanitarias de Canarias.