Huelga de médicos en Canarias este viernes: los sindicatos suspenden las horas extra por las listas de espera

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha convocado una nueva jornada de huelga en el Servicio Canario de la Salud (SCS) para este viernes 29 de mayo y ha anunciado una “escalada” de las medidas de presión ante, según denuncian, “falta de negociación” con la Consejería de Sanidad.
El comité de huelga, integrado por SEMCA, Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y la Asociación MIR España (AME), también ha comunicado, como parte de esa escalada, el cese progresivo de la actividad voluntaria extraordinaria vinculada a los programas de listas de espera, una medida que comenzará a aplicarse “desde hoy a junio”.
Las organizaciones médicas sostienen que el director del SCS, Adasat Goya, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, no han llamado a negociar pese al impacto que el propio director del servicio reconoció públicamente esta semana, al cifrar en “cientos de millones de euros” y “miles” de intervenciones y citas el efecto de las protestas.
Según el comité, en las cuatro semanas de huelga desarrolladas entre febrero y mayo se han suspendido unas 45.000 consultas y aplazado 1.200 intervenciones quirúrgicas, de acuerdo con cálculos de la administración sanitaria canaria.
SEMCA, MUD y AME reprochan al Gobierno canario que remita la negociación al Ministerio de Sanidad y sostienen que el “80 %” de las reivindicaciones planteadas corresponden a competencias autonómicas.
Entre sus principales demandas figura la creación de un estatuto propio para el colectivo médico y una mesa de negociación específica.
El comité de huelga también ha remitido una carta al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para reclamar que la Consejería de Sanidad “empiece a tomar en serio el grave deterioro” que, a su juicio, está provocando el conflicto en la atención sanitaria pública.
Las organizaciones convocantes advierten además de que promoverán un incremento de las jornadas de huelga estatal previstas para junio y plantean incluso una huelga indefinida en toda España a partir de septiembre si no se atienden sus reivindicaciones.
Los sindicatos sostienen que el deterioro de las condiciones laborales está provocando una “pérdida de capital facultativo” que podría comprometer la calidad asistencial de la sanidad pública, cocnluyen.